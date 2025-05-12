亞洲物奧傳捷報 8學生共獲5金3銀國際排名第3

由沙烏地阿拉伯主辦的2025年第25屆亞洲物理奧林匹亞競賽，11日傳回捷報，在29個國家（地區）、224名參賽學生中，代表我國參賽的8名學生共獲得5金、3銀，以學生競賽總成績計算，國際排名為第3名。

教育部表示，我國亞洲物奧代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從全國159所學校共2405名學生中，選出8名學生代表參賽，由國立台灣師範大學教授陳傳仁及國立台灣大學退休教授蔡尚芳擔任領隊，國立陽明交通大學名譽教授莊振益及台師大教授高賢忠隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

在我國選手中，獲得金牌的有台中一中學生蔡忠達、竹科實中學生何重進、建國中學學生王冠宇、嘉義高中學生何承祐、私立復興實中學生蘇筠傑，獲得銀牌的有台南一中學生洪靖承、武陵高中學生邱柏瑋、台中一中學生林洋宏。

國際排名第8、我國排第一的蔡忠達表示，國中時遇到有趣的物理老師，讓他開始鑽研物理。在高中階段，他花了很多時間自學理論基礎，也在導師的幫助下多了很多機會訓練不足的實驗能力。除了物理外，他平時的興趣還有球類運動和街舞，在讀物理的閒暇之餘，會藉此調適和放鬆心情。

國際排名第9、我國排名第二的何重進最愛的學科曾經是數學，國中的競賽經驗開啟他對物理領域的視野，尤其對固態物理與量子力學特別感興趣。高二時，他與志同道合的同學共同創立物理研究社並擔任社長，閒暇時則會研讀歷史，並研究飛機、汽車等工業設計。雖然還在思考未來的方向，但他談到，自己探索的腳步不會停止。

教育部說，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。