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附中生被禁考國防醫 陸委會：自陸除籍未滿20年就是不行

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會副主委梁文傑8日說明師大附中生無法報考國防醫學院事件，強調兩岸條例21條，「在我們的各個政府機關都是一律遵守」。圖／截自記者會直播
陸委會副主委梁文傑8日說明師大附中生無法報考國防醫學院事件，強調兩岸條例21條，「在我們的各個政府機關都是一律遵守」。圖／截自記者會直播

針對近期師大附中學生報考國防醫學院的爭議，陸委會昨日下午首度說明指出，該生雖然屬於中華民國國籍，但有繳過大陸除籍證明，所以「身分轉換」從三歲開始算，陸委會並強調，因為其不符合兩岸條例廿一條的規定，所以「抱歉，沒有辦法考」，「法律就是法律」，必須要遵守。

有學者認為該生已屬中華民國國籍，陸委會副主委梁文傑表示，我方國籍確實是「屬人主義」，但他強調「中共那邊的規定也一樣」，而且陸方規定在大陸出生的小孩，一出生就要報戶口。「所以雖然他具有中華民國國籍，但可能同時也有在那邊設籍、取得中華人民共和國的國籍」。

梁文傑提到，個案是三歲時獲准回台定居，當時有繳除籍證明，即出生後「有報那邊的戶口」，所以其「身份轉換」是從三歲起算。兩岸人民關係條例廿一條規定，必須要等廿年，否則不能擔任情報、國防人員。多年來兩岸條例第廿一條，「在我們的各個政府機關都是一律遵守，尤其是國防部所屬的機關」。

不過，梁文傑並沒有具體回應，是否準備研議修改兩岸條例當中的廿一條，放寬對年幼來台者從軍報國的限制。他並指出，這位學生「絕對不是單一個案，歷年來都有」，但是因為其不符合兩岸條例廿一條的規定，所以「抱歉，沒有辦法考」，他強調，「法律就是法律」，必須要遵守。

至於國防部發言人孫立方中將，同樣出生自大陸，而梁文傑在會後向媒體說明，孫立方一九八二年來台，當時十四歲，而兩岸條例是一九九二年訂定，所以孫報考軍校時，沒有設籍台灣廿年的規定。

兩岸條例 國籍 國防部

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