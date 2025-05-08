師大附中生無法報考國防醫 陸委會：不符兩岸條例21條

針對近期師大附中學生報考國防醫學院的爭議，陸委會8日下午首度說明指出，該生雖然屬於中華民國國籍，但有繳過大陸除籍證明，所以「身分轉換」從3歲開始算，陸委會並強調，因為其不符合兩岸條例21條的規定，所以「抱歉，沒有辦法考」，「法律就是法律」，必須要遵守。

有學者認為他已屬中華民國國籍，對於未來是否會放寬兩岸條例對於擔任國防機構人員需要設籍滿20年的規定，陸委會副主委梁文傑表示，我方國籍是「屬人主義」，只要父母有一方是中華民國國籍，自然就可擁有中華民國國籍，但他強調「中共那邊的規定也一樣」，而且陸方規定在大陸出生的小孩，一出生就要報戶口。「所以這個小孩雖然他是具有中華民國國籍沒有錯，但他可能同時也有在那邊設籍，然後取得中華人民共和國的國籍」。

梁文傑表示，這次個案是大概3歲時獲准回台定居、初設戶籍，當時有繳除籍證明，「意思就是他在大陸出生以後，有報那邊的戶口」，所以他的身份轉換是從3歲左右開始起算。兩岸人民關係條例21條規定，身份轉換以後，必須要20年，要經過20年，否則不能夠擔任情報人員、志願役軍官士兵、國防機構文職教職或是聘僱人員。多年以來兩岸條例第21條，「在我們的各個政府機關都是一律遵守，尤其是國防部所屬的機關」。

他指出，這位學生「絕對不是單一個案，歷年來都有」，但是因為其不符合兩岸條例21條的規定，所以「抱歉，沒有辦法考」，「並不是今年才出現的案子」。他強調，「法律就是法律」，是必須要遵守的。我認為國防部他對於這個個案，我覺得他也是必須要遵守兩岸條例的21條的規定，而且國防部所屬機關確實是有特別的必要性。

梁文傑並沒有具體回應，是否準備研議修改兩岸條例當中的21條，放寬對年幼來台者從軍報國的限制。

至於國防部孫立方中將是否具有大陸的國籍，最近有不少討論，梁文傑在會後向媒體說明，孫立方來台是1982年，當時14歲，而兩岸條例是1992年才有，所以孫報考軍校時，沒有設籍台灣20年的規定。

另外對於公務員赴大陸納管的部分，梁文傑表示，這部分因為現行制度「有一些疏漏的地方」，「會把它補正起來」，至於具體的條文，因為各個部會還在討論之中，所以不方便先公開，但是「會很快提出條文」。