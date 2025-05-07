「南京出生」台生被國防醫拒收 學者曝關鍵：魔鬼藏細節裡

一名師大附中學生申請就讀國防醫學院，卻因其出生南京市，未入本國籍滿20年，遭撤銷資格。清華大學兼任助理教授何志勇今日指出，我國國籍認定採「屬人主義」，該生自出生就取得中華民國國籍，但2018年陸委會修訂「兩岸人民關係條例施行細則」第5條，改認定陸配子女在大陸地區出生，如未在出生一年後回台設籍，就會變成「大陸地區人民」，但這只是陸委會的內規。

當事人質疑，自己今年剛滿18歲，若要符合「入本國籍滿20年」，他要等到22歲才能申請國防醫學院。當初準備備審資料時，他多次向輔導員、國防部詢問自己的身分問題，因為簡章上的相關規定寫得相當含糊，但國防部並未給出肯定答案，「只憑字面意思認為我有符合規定，才繼續準備這條路」。

何志勇說，魔鬼藏在細節裡。申請國防醫因「資格不符」遭拒的師大附中學生，他的母親是陸配，父親為中華民國公民，按中華民國憲法國籍認定採「屬人主義」，該生自出生就取得中華民國國籍，待無疑義。為何該生會被國防部認定是「大陸地區人民」？源頭恐怕是2018年，民進黨政府陸委會修訂兩岸人民關係條例施行細則第5條，改認定陸配子女在大陸地區出生，如未在出生一年後回台設籍，就會變成大陸地區人民，但這只是陸委會的內規。

何志勇表示，母法「兩岸人民關係條例」的內容並沒變，「台灣地區與大陸地區人民，分別指在台灣地區與大陸地區設有戶籍之人民。」如此而已。如今軍校招生依據是2018年修訂的陸委會內規，不是法律上的認定，亦不符合我國憲法國籍取得的「屬人主義」。

何志勇質疑，按照陸委會的邏輯，若中華民國國民在外國生了小孩，只要一年內沒有回台設戶籍，就變成他國的公民了嗎？

何志勇強調，民主的基礎是法治，法制則需要法律安定，憲法效力高於法律，行政機關的內規不可超越法律或違憲。否則行政機構的裁量權過度膨脹，法制就會亂了套，民主豈復在？

何志勇說，他不清楚當時陸委會修訂兩岸人民關係條例施行細則，有關陸配子女身分的動機為何？但在未來5到10年，這些「新台灣之子」在台灣上大學的人數將達到高峰，每年預計有1到2萬人之譜。因修訂內規而衍生出的身分認定資格問題，只會愈來愈多。將影響他們就讀軍事院校或從軍的權益。

何志勇也提到，2018年，也就是約8年前修訂的陸委會內規，縮限「台灣地區人民」身分別認定，為何能「溯及既往」到18年前出生

並於16年前返台設籍的師大附中資優生？一般法理而言，遇法規修正，若舊法規有利於人民，則適用舊法規。「台灣地區人民」身分別不也是如此？更遑論，國防醫能收大馬僑生、港澳生，為何不收台灣人？

何志勇總結，在大國角力全球動盪之中，「中華民國在台灣」應該要想盡一切辦法團結來厚植國力，而不是深陷在意識形態的恐懼之中，將這些「新台灣之子」往外推，況且還是資優生。學生何辜。