陸出生台學子考國防醫遭拒 學者：「固有國籍」沒入籍問題

大學學測進入個人申請階段，一名高中應屆畢業生領有身分證，在個人申請就讀國防醫學院第一階段，卻遭國防部以其在南京出生「入籍」未滿20年不符資格為由，拒其進入第二階段。學者認為，此案高中生的中華民國國民身分屬「固有國籍」，沒有入籍的問題。

東吳大學法律系教授董保城指出，報考國防醫學院不是國考，國考才有須入籍20年的規定，學籍與工作權無關，要當軍醫也須經考選部醫師證照考試。他認為，雙方父母只要有一人有中華民國國籍、國民，其子就是中華民國國民。他說，考生應考資格產生爭議下，在這種氛圍下，國防部法律事務司應盡速作出解釋；他主張考生應具考試資格，建議考生可訴願、打行政訴訟，對考權作出暫時處分，「先考試，爭議再說」。

世新大學行政管理系兼任副教授桂宏誠認為，國防部的舉措，恐怕是賴總統主張的兩國論將大家的腦筋搞亂了。他說，根據我國憲法，與除兩岸關係條例外，與兩岸事務有關的法律而言，仍是「一個中國」概念，大陸地區也是中華民國領土。

桂宏誠認為，這位高中生雖在大陸南京市出生，但其父母就是持有中華民國國籍者，都是台灣人，其子自然取得中華民國國籍，學理上屬「固有國籍」。他質疑國防部以入籍不到20年限制其入學的適法性，此案「根本不是入籍的問題」。

桂宏誠認為，國防部的舉措恐源自賴清德與內政部長劉世芳暗地推動兩國論影響，但中華民國法律根本不是兩國論，就像副總統蕭美琴一樣，其父中華民國人，當時叫中國人，蕭美琴現在的中華民國籍，也是固有國籍。

國防部醫學院過去就有來自香港自費就讀的僑生，一樣要參加在陸軍官舉行的三軍九校入伍訓。畢業自國防醫學院醫學系90期的屏東榮總身心科主任醫師汪弘道。他表示，國防醫學院生早期的來源與制度非常複雜，有掛軍籍的軍費生，也有退輔會榮總體系的代訓生。在國共對抗的時代，國防醫學院都能廣納各地來的有志青年，他就學時就曾見來自東南亞，如馬來西亞、印尼、緬甸等的僑生，也穿軍服上課。

汪弘道表示，國防醫學院是我國軍校最早有僑生、非軍費生學生，包括各類公費有醫學系、護理系學生的軍校，歷史已經超過60年，國防醫學院傳統是不分學生身分，一視同仁，學生彼此間感情也相當融洽。資深醫師認為，當前國家或有招生特殊考量，但他仍在臉書上公開為這名考生打氣說：「學弟，如果你真想當我學弟，應該是還有機會」。