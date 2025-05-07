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台生南京出生…報考國防醫學院遭拒 立委抱不平

聯合報／ 記者李人岳洪哲政洪子凱屈彥辰／台北報導
國防醫學院。記者林澔一／攝影
國防醫學院。記者林澔一／攝影

國防醫學院今年招生人數破表，各種資格生將從今天起陸續放榜。不過有考生在社群平台發文，質疑招生單位以他「出生南京市，未入本國籍滿廿年，不符報名資格」為由，撤銷資格。

當事人指出，自己是在父母於南京工作期間出生，兩歲回台後就在台灣成長，質疑國防部對自己的詢問並未給出明確答案。

當事人並質疑，自己今年剛滿十八歲，若要符合「入本國籍滿廿年」，他要等到廿二歲才能申請國防醫學院。他表示，當初準備備審資料時，他多次向輔導員、國防部詢問自己的身分問題，因為簡章上的相關規定寫得相當含糊，但國防部並未給出肯定答案，「只憑字面意思認為我有符合規定，才繼續準備這條路」。

他強調，已經決定重考，並以「新住民子女」的身分申請其他醫學系。這篇貼文引發網友熱烈討論。國防部表示，全案相關背景仍在仔細釐清了解中。國民黨立委翁曉玲直言並不合法，且已造成歧視，她更轟「賴政府仿效納粹時代的做法」。

學者認為，此案高中生中華民國國民身分屬「固有國籍」，沒有入籍的問題。東吳大學法律系教授董保城指出，父母只要有一人有中華民國國籍，其子就是國民；考生應考資格產生爭議，國防部法律事務司應盡速作出解釋。他主張考生應具考試資格，建議考生可訴願、打行政訴訟。

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