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申請二階甄選 頂大熱門系強碰

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
申請入學二階甄選只剩二周、約三個周末時間辦理，學生志願二階時間互相衝突在所難免。圖／聯合報系資料照片
申請入學二階甄選只剩二周、約三個周末時間辦理，學生志願二階時間互相衝突在所難免。圖／聯合報系資料照片

大學申請入學二階甄選將於本月中開跑，以十七、十八日最熱門，其中十七日下午為台大共同筆試，同時也是陽明交大醫師組以及清大資工、物理、化學系甄選，頂大甄選撞場情形也讓不少學生左右為難，憂心一但選錯場，就失去上理想校系的機會。

對此，清大坦言，今年申請二階第三個周末碰上畢業典禮，實際上僅二個周末可使用；台大、陽明交大則說，二階甄選可用時間有限，校內都已難免互打，只能盡力安排。

台大二階甄選十七日下午起為醫學院共同筆試，十八日上、下午分別有工學院和電資學院筆試，而十七日全日則有清大資工三組、下午為陽明交大資工系甲乙組與醫學系醫師組筆試；十八日下午則是清大電機工程系筆試。

清大招生策略中心主任王潔指出，「沒有選擇，甄選時間大學間只能互撞。」若日期提前會影響高中學習完整，往後又影響到分科測驗，現階段狀況是學生報名二階時，就可能因過篩學系二階時間衝突而提前失去一兩個選擇。

王潔表示，大多數科系今年都排在十七、十八日的黃金周末，但往後又碰上清大畢業典禮，家長多想陪同子女，也不喜歡學系把甄選排在周間，整體而言，大學對僅有約三個周末的甄選時間都感到很辛苦。

台大註冊組長李宏森表示，申請二階辦理時間非常有限，今年台大五十二個學系設有二階面試，光校內科系就已「互打」，雖然其中卅五系提供彈性時段共考生選擇，但醫學、牙醫系等科系需要執行跑台實作無法異動，也有學系採取團體面試，因此只能固定時段。

陽明交大教務長陳永昇表示，近年學校間二階甄選日期容易衝突，以電機和資工系為例，兩系每年報名人數在二百到四百人間，必須特別注意甄試空間容納量與行政支援，因此周五、六、日間較適合。

陳永昇也說，結構性問題仍在於二階甄選可用時間有限，如醫學系等面試還須協調台北榮總醫師一起執行；部分科系也有自己的慣例，如希望甄選安排在周五，周末讓教師休息，總總因素下能選的時間不多，但今年仍有七成科系提供考生彈性時段，會盡力協助。

清大 科系 陽明交大

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