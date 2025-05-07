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頂大熱門科系二階互衝 教授：學生被迫提早取捨

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
申請入學二階甄選將於5月中登場，台大表示，今年台大52個學系設有二階面試，其中35系提供彈性時段共考生選擇。示意圖。圖／聯合報系資料照片
申請入學二階甄選將於5月中登場，台大表示，今年台大52個學系設有二階面試，其中35系提供彈性時段共考生選擇。示意圖。圖／聯合報系資料照片

一○八課綱上路後考招改制，申請入學二階甄選多只剩下約三個周末時間辦理，導致校系甄選頻頻撞場。教育團體表示，該狀況對成績好的學生較為困擾，近年頂大熱門科系二階互衝，逼學生提早做出取捨，「大學就是要你先選我。」

一名台大教授坦言，近年國立大學幾個熱門科系多會視競爭校系的日期，刻意與其「對衝」，讓學生在報名二階甄選時就先做出取捨，「想來我這裡，就別想去他那邊。」多少也影響近年二階報名率。

全中教理事長史美奐說，對衝問題對成績較好、志願位於前端大學校系的學生較為困擾，學系就是要學生先選擇，沒辦法都嘗試、爭取，但由於屬大學招生自主，高中端沒辦法要求大學，學生遇到只能說很無奈。

但史美奐也說，大學校系也怕不對衝，反導致最終招生失利，如近年某大學醫學系，二階甄選時段刻意避開其他學校醫學系，結果反變成學生練筆的對象，練完了，就去考其他家醫學系，最後該醫學系申請入學沒有招到人。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，敢對衝的校系，多是現在社會氛圍下的熱門校系，有底氣要學生先選邊站，又近年資通訊太熱門，不少原本志在頂大商學院的學生，因為持有數Ａ成績，加上高中對各科目掌握多有水準以上，也對工學院、電資學院等躍躍欲試。

魏佳卉表示，學生被社會趨勢推向電機等科系，也讓熱門科系超篩人數都變多，但人數增加，競爭就會更激烈，學生可能要有心理準備，不見得能進入理想的校系。

申請入學 科系 醫學

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