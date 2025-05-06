師大附中生申請國防醫因「南京出生」遭汰除 校方：已協助溝通

一名師大附中高三數理資優班學生，今年學測原先已國防醫為目標，但因父母在大陸南京工作生下他而被刷掉，他認為自己從未在大陸生活過，只因該原因就被刷掉並不合理。校方表示，尊重學生於社群發表意見，針對學生遇到困難，第一時間也反映相關單位。

該生在社群發文抱怨，從小立志當醫師，原本以國防醫為目標，並經由學測進入到備審，原先認為依照往年成績自己應該能獲錄取，但卻因為出生地在南京，遭學校以「出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格」為由，撤銷錄取資格，讓不滿20歲的他認為不合常理。

針對該案，校方表示，學生在網路平台上發文爭取權益，給予尊重，學生在選填志願前後所遇到困難，都有輔導與協助反映給相關單位，對於所爭取事項，有相關的規定，校方不便發表意見。

校方說，目前盼能先尊重學生意願不要打擾，讓學生可以好好準備相關的升學事項。