師大附中生「南京出生」不能念國防醫？ 藍委轟歧視：賴政府仿納粹

一名師大附中數理資優班的學生在Dcard發文表示，他以進入國防醫學院就讀、成為急診醫師為目標，但以今年1月學測成績申請，卻被國防醫以「出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格」為由，撤銷錄取資格。國民黨立委翁曉玲直言並不合法，且已造成歧視，她更轟「賴政府仿效納粹時代的做法」。

當事人說，自己從小就決定要當急診醫師，去年國防醫學院到學校演講時，讓他更加確立自己的夢想，並將國防醫當作目標；今年1月學測後，他通過資格得以申請國防醫學系，開始準備備審資料與國防測驗，依據過往的分數標準，他也相當自信自己有機會上。

今年3月初審結果出爐，國防醫以當事人「出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格」為由，撤銷錄取資格。當事人表示，自己擁有中華民國戶籍、身分證與護照，從小在台灣長大，也沒有中國大陸戶籍，甚至是到自己15歲時才知道自己的出生地在南京。因為父母當年在南京工作，在當地出生後，2歲回到台灣，而他今年剛滿18歲，若要符合「入本國籍滿20年」，要等到22歲才能申請國防醫。

翁曉玲說，賴政府現在仿效納粹時代的做法，以身分族群別歧視打壓，針對他們討厭的人要企圖趕盡殺絕，在台灣封殺他們任何生活發展的可能性；當事人基本上就是台灣之子，父母親在大陸工作，當時當事人在大陸出生，也不過就是兩年時間，回來後，當事人整個成長過程都在台灣，接受台灣的教育，就是堂堂正正的中華民國國民。

翁曉玲批，沒想到民進黨政府竟然懷疑當事人的身分，剝奪入學的權利，這樣子的做法非常可恥可惡，以後會讓更多優秀的年輕人對台灣失去信心，直接去國外讀書，造成台灣嚴重的人才流失；美國之所以偉大，就是因為過去標榜是「大熔爐」，能夠接納各種不同國家、身分、宗教、族群的人，可是現在在台灣，好像唯有台獨價值，唯有認同民進黨黨綱的人，才能夠在台灣生活發展，其他人全都要滾到其他地方嗎？民進黨這樣的做法太過分。