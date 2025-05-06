申請入學二階甄選撞期 成績好、志願前端的學生很困擾
108課綱上路後考招改制，申請入學二階甄選只剩二周、約3個周末時間辦理，學生志願二階時間互相衝突在所難免。教育團體表示，該狀況對成績好的學生較為困擾，近年頂大熱門科系二階互衝，「大學就是要你先選我」。再者，近年資通訊科系大熱門，不少學生是「商管的料」也想讀理工電資，競爭人數多，考生不見得能上到理想學系。
一名台大教授坦言，近年國立大學幾個熱門科系多會視競爭校系的日期刻意與其「對衝」，讓學生在報名二階甄選時就先做出取捨，「想來我這裡，就別想去他那邊。」也多少影響近年二階報名率。
全中教理事長史美奐表示，對衝問題對成績較好、志願位於前端大學校系的學生較為困擾，學系就是要學生先做選擇，沒辦法都去嘗試、爭取，但由於屬大學招生自主，高中端沒辦法要求大學；大學也認為，學生還有分發入學能嘗試，不能參加申請二階也沒什麼，「學生遇到只能說很無奈。」
但史美奐也說，大學校系也怕不對衝而招生失利，如近年某大學醫學系，二階甄選時段刻意避開其他學校醫學系，結果反變成學生練筆的對象，練完了，就去考其他家醫學系，最後該醫學系申請入學沒有招到人。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉說，敢對衝者，多是現在社會氛圍下的熱門校系，有底氣要學生先選邊站，又近年資通訊太熱門，不少原本志在頂大商學院的學生，因為持有數A成績，加上高中對各科目掌握多有水準以上，也對工學院、電資學院等躍躍欲試。
整體而言，魏佳卉表示，學生被社會趨勢推向電機等科系，也讓熱門科系超篩人數都變多，但人數增加則競爭就會更激烈，學生可能要有心理準備，不見得能進入理想的校系。
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