申請入學2階月中登場 頂大熱門科系甄選日期互撞

大學申請入學二階甄選將於5月中開跑，以17、18日最熱門，17日下午為台大共同筆試，同時也為陽明交大醫師組以及清大資工、物理、化學系甄選。清大指出，今年申請二階第三個周末還碰上清大畢業典禮，實際上僅二個周末可用；台大、陽明交大也表示，因應時間衝突問題，部份學系提供學生彈性預約時段。

台大二階甄選17日下午起為醫學院共同筆試，18日上、下午則分別有工、電資學院筆試，而17日全日則有清大資工三組、下午為陽明交大資工系甲乙組與醫學系醫師組筆試；18日下午則是清大電機工程系筆試。

清大招生策略中心主任王潔說，「沒有選擇，甄選時間大學間只能互撞。」日期提前會影響高中學習完整，往後又影響到分科測驗，現階段狀況，是學生報名二階時，就會因為過篩學系二階時間衝突而提前失去一兩個選擇，學生很痛苦，學系也很為難。

王潔說，學生備審資料得先看過，因此絕大多數科系今年都排在17、18日的黃金周末，但隨後又碰上清大畢業典禮，又家長也不喜歡學系把甄選排在周間，整體而言，大學對僅有約3個周末的甄選時間都感到很辛苦。

台大註冊組長李宏森表示，申請二階辦理時間非常有限，光內校科系就已是避無可避。今年台大52個學系設有二階面試，其中35系提供彈性時段共考生選擇，但如醫學、牙醫系等需跑台實作無法異動，也有學系採取團體面試，因此只能固定時段。

陽明交大教務長陳永昇說，近年學校間二階甄選日期容易衝突，也直接影響科系二階報名人數減少，如今年資工系報名人數減，評估主要在於和清大資工衝突，而日期錯開者如成大、中央資工報名人數則增加，學生必須於二階前就做出選擇。

陳永昇也說，結構性問題仍在於二階甄選可用時間有限，又如醫學系等面試還須協調台北榮總的醫師一起執行；部分科系也有自己的慣例， 如希望甄選安排在周五，周末讓教師休息，總總因素下能選的時間就不多，但今年仍有7成科系提供考生彈性時段，只要非統一筆試或單一時段面試學系，考生可主動和學系聯繫協調時間，不一定能盡如人意，但學系會盡力協助。