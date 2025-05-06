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科技校院繁星今放榜 錄取率60.2%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年科技校院繁星計畫甄選入學於今放榜，錄取率為60.2%。示意圖，非當事人。本報資料照片
114學年科技校院繁星計畫甄選入學於今放榜，錄取率為60.2%。示意圖，非當事人。本報資料照片

114學年科技校院繁星計畫甄選入學於今天上午10時放榜，技專招聯會表示，本年度有48所科技校院和2所大學參與，提供2473個名額；參與科技繁星的的技術型、綜合型高中有264校，報名人數3284名，最終錄取1976名，錄取率為60.2%。

技專招聯會表示，今年完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者有3142名，志願數達3萬764個，每人平均志願數為9.8個；經辦理志願統一分發後，錄取生以前5個志願錄取學校的比率達75.9%以上。

技專招聯會也說，又根據教育部核定的偏遠地區高級中等學校名單，參與科技繁星的偏遠地區技高學校計20校所推薦考生錄取率為63.9%。

考生可於即日起至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊（ https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/ ），不寄發分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。考生對分發結果如有疑義，可請於5月7日12時前，向委員會以傳真方式提出複查。

技專校院招生委員會聯合會王錫福提醒錄，分發錄取的錄取生，無論放棄與否，一概不得參加114學年度四技二專甄選入學招生；如欲參加114學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月13日12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，才算完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。

放榜 教育部 繁星

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