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科技校院繁星甄選入學放榜 錄取率60.2%

中央社／ 台北6日電

114學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天上午10時放榜，48所科技校院和2所大學合計提供2473個名額，3284人報名，最後錄取1976人，錄取率60.2%，比113學年略降。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學錄取結果已於5月6日上午10時起公告，考生須自行上網查詢，不另寄分發結果書面通知；考生如對分發結果有疑義，可於5月7日中午12時前，以傳真方式申請複查。

114學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學有3142人上網登記就讀志願序並確定送出，每人平均登記9.8個志願數；經由統一分發後，錄取國立科技校院至少1名的技（綜）高學校數比率達97.3%；錄取生以前5志願錄取的比率達75.9%以上；參與科技繁星的偏遠地區技術型高中共20校，所推薦考生錄取率為63.9%。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，分發錄取生無論放棄與否，一概不得參加114學年四技二專甄選入學招生；如欲參加114學年四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月13日中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定學校收到傳真，才算完成放棄程序。

中共 放榜 繁星

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