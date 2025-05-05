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能考上第一志願全靠「天賦」？ 網友看法兩極：上台大沒那麼難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇能上建中、台大的人，一定很聰明嗎？對此，多數人有不同看法。示意圖／ingimage
一名網友好奇能上建中、台大的人，一定很聰明嗎？對此，多數人有不同看法。示意圖／ingimage

114年國中教育會考將在5月17日與18日登場，今（5）日共有170位試務人員入闈國家教育研究院台中院區，要為考生命題，諸多考生也對考試十分緊張。日前有位網友好奇表示，「能考上建中台大的人，一定是很聰明的嗎？」對此，其他網友表示，「K書方法得當，普通人也有機會上台大」。

原PO在PTT發文表示，「能考上建中、台大的學生，是否一定很聰明？」他認為，如果一個程度普通的人，就算超用功，應該也考不上建中、台大。原PO疑惑，「能考上第一志願的前提，是不是一定要很聰明？然後其次才是很認真？」

文章曝光後，有網友不認同原PO看法，「只要K書方法得當，就算普通人也有機會上台大啊」、「聰明又認真自律就可以，我認識一些台大的朋友、常春藤名校的人都是這種特質」、「天賦不用很高，夠努力是可以的，但台大也要看科系，比如醫學系跟電機系就是天份要很好」、「讀書方法要先正確，然後要超前複習」。

但也有人認為跟天賦有關，「要有讀書天份」、「能上建中的話，智商肯定不差」、「建中是要很聰明，台大的話一般人努力有機會」、「台大還是要智商比較高的」、「台大聰明的比例比較高」；還有網友表示，「台灣這種教育體制，講得好像台北沒有別的縣市了」、「台大沒那麼難」、「放眼全球吧，台大普通而已」、「很多東西都沒有正確答案的，比起聰不聰明，讀書明不明白才更重要」、「聰明是有很多面向，除了智商還有情商」。

台大 國中教育會考 建中

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