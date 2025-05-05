申請大學備審資料一上傳就無法改 黃健豪籲教育部正視

不少學生近日開始上傳大學申請入學、審查資料，有學生使用蘋果電腦macOS系統上傳備審資料後，發現有漏頁跟缺字情形，卻無法叫回更改的困境。國民黨立委黃健豪近日接獲陳情，呼籲教育部應積極協助學生解決此一問題，不能放任系統問題影響學生的前途。

黃健豪說明，他接獲學生家長陳情，自家孩子採用蘋果電腦的Safari瀏覽器上傳備審資料到大考中心系統，確認無誤後完成上傳作業，之後以Google Chrome檢查，卻發現有漏頁跟缺字情形，然而大考中心規定，備審資料一旦上傳就無法更改的困境，而這現象不只此學生一人，有好幾位學生有類似情況發生。

黃健豪指出，學生家長打去大考中心，大考中心回覆無法協助更改，也坦承的確有少數safari上傳有問題的案件，請學生自行通知學校端，當學生詢問學校，卻說一切以大考中心給的資料為主；同學覺得無所適從，加上明天是上傳期限，因此心急如焚。

黃健豪批評，從學生家長的描述，感覺大考中心與學校在互踢皮球，至少沒有積極想辦法協助學生，政府應該要具備橫向溝通的機制，求助數位部，幫忙解決備審資料上傳因瀏覽器不同而產生的系統扞格問題。尤其大考中心並沒有規定上傳必須要使用哪種瀏覽器，這不是學生的錯，教育部不能推諉卸責，讓學生承擔後果。