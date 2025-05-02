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嘉義女中下學年招收男生 教師出考題藏密碼Girls only校方回應

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義女中下學年招收男生女校走入歷史。圖／聯合報資料照片
嘉義女中下學年招收男生女校走入歷史。圖／聯合報資料照片

國立嘉義女中下個學年度將招收30名特殊班男生，女校將走入歷史，部分學生及校友擔心失去女校特殊性；有物理教師在高三畢業考物理考卷答案，藏密碼「Girls only」，學生貼Threads發表，引發網友熱議；校方說，希望未來嘉女不再是「girls only」，而是「talents（人才）only」，有才華就有舞台，性別不再是限制。

有女學生在Threads說，嘉義女中高三畢業考物理考卷最後一大題答案「Girls only」，這屆高三學姐畢業後嘉女就會開始招收男生了，「純女校」將會走入歷史。網友紛紛留言，「我不同意招收男生，學校強硬通過政策的行為也很敗好感」、「校名是否如家齊女中改為家齊高中」。

嘉女說，各項考試命題依法定程序辦理。出題老師出題後交由審題老師依配分、份量、適切性、難易、題意清晰度、素養命題、是否合乎進度及排版印刷等15個面向審酌，這份試卷並無疑議。

在學校正努力打破性別框架的當下，答案組合似乎讓人產生諸多想像，但在重視性別平等的當代，學校其實被期盼能超越生理性別框界，實現性別平等核心理念。

下個學年度學校勇於創建，率先打破性別界線，並經校內相關法定會議討論決議，再經主管機關核定，即將招收30名男學生，目前除優化性別硬體空間外，也將性別平等精神融入課程及專題，發展學生性別平等意識，為學校永續爭取更多可能。

嘉女強調，雖然大家對這次答案組合各自解讀，但何嘗不是性別平等的對話體現，學校尊重大家表達意見的權利，但更期待能在這樣的對話中打開多元的視野。希望未來的嘉女不再是girls only，而是talents only，有才華就有舞台，性別不再是限制。

創校逾百年的嘉女，報國教署核定，語文資優班改為人文社會科學資優班，新設AI電資實驗班、醫藥科技實驗班，藉特殊班讓性向明確的孩子提早接觸相關領域、促進發展，招收30名男生達男女平權、共學，促進學習的正向發展。

國立嘉義女中下個學年度將招收30名特殊班男生，女校將走入歷史；有物理教師在高三畢業考物理考卷答案，藏密碼「Girls only」，學生貼Threads發表，引發網友熱議。記者魯永明／翻攝
國立嘉義女中下個學年度將招收30名特殊班男生，女校將走入歷史；有物理教師在高三畢業考物理考卷答案，藏密碼「Girls only」，學生貼Threads發表，引發網友熱議。記者魯永明／翻攝

嘉女 嘉義 性別

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