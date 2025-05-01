考生注意！大學申請入學二階段審查資料 今起開放上傳

大學甄選入學委員會今天表示，「第二階段審查資料上傳系統」於今日上午9時起開放，若考生參與申請入學日前已通過第一階段篩選，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳至甄選委員會，避免延誤二階甄試權益。

甄選會也特別提醒考生，日前開放第二階段審查資料上傳系統測次版，讓考生演練上傳繳交方式，但審查資料僅供「測試」，不會列入正式資料，也不會傳送予各通過篩選校系，請考生即日起務必於正式系統內依申請校系規定的截止日前完成審查資料上傳。

甄選會也表示，由於課程學習成果、多元表現使用學習歷程中央資料庫資料，考生登入系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選學習歷程中央資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

甄選會說明，考生若為高三應屆畢業生且於學習歷程中央資料庫有資料，進入審查資料上傳系統後，系統原則會呈現第一至第五學期修課紀錄，第一至第六學期課程學期成果及多元表現。若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生除了儘速向學校反應，也應於繳交截止日前完成審查資料上傳及確認。

另，因「專業群」班別應屆畢業生，甄選會表示，高三「課程學習成果」、「多元表現」之學習歷程檔案於今年5月底才完成提交，此類考生審查資料繳交方式，若選擇「勾選上傳」，僅提供檢視及勾選第一至第四學期的學習歷程檔案；若欲繳交包含高三之學習歷程檔案者，則須選擇繳交方式為「自行上傳PDF檔」，自行將第一至第六學期之學習歷程檔案製作成PDF檔案上傳。

甄選委員會特別提醒，若考生為109學年度以前已畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採自行上傳PDF檔。