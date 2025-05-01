各學系仍維持參採 想讀台大不能放棄數學

為了方便高中生高二選讀，大學招聯會提前兩年公告一一六學年升大學三大招生管道數學科參採，但根據統計，繁星、申請管道都有近半學系不參採數學，不過台大表示，台大仍對數理能力有一定要求，一一六申請、繁星所有校系均參採數學，分發入學管道，僅人類學系不參採。

台大註冊組長李宏森表示，大學校系依照不同招生目標，會自行擬定數學科參採規畫，「但我們的要求還是蠻高的。」台大各學系仍維持一定要求，繁星推薦六十七個學系、申請入學六十八學系全數均參採數學科；分發入學六十七個學系，僅人類學系不採計數學，但該系於申請、繁星管道仍保留數學科。

李宏森說，學校尊重各學系招生自主，但仍要求科目參採要保有一致性，不能申請、繁星管道使用的數學考科較寬鬆，於分發管道卻趨嚴，「如前面採數Ｂ，後面採數甲，這就不合邏輯。」

李宏森也說，近年大學多講求ＡＩ、跨域學習，無論是傳統理工學系，甚至是商管、文、法、社科也都鼓勵學生多元學習，相信學生具備一定數理能力，會是未來多元學習的基礎。

成大教務長沈聖智也說，學系數學科參採於三大管道都要有一致性規畫，「不要繁星看數Ａ，申請看數Ｂ，分發卻又跳回數甲。」

再者，也要求學系參考數學領域課程手冊中加深加廣選修與升學職涯進路關係，如理工相關科系多是高數學需求，應採計數甲、數Ａ；不同面向的數學需求如管院或社科院，則採用數Ａ、數甲、數乙皆可。

沈聖智表示，也會請部份學系不必過度採計數學考科，假設文學院科系參採數甲、數Ａ，教務處就會提出疑問並和科系討論，畢竟文學院科系的數學需求量不大，學系無需過度採計。