大學繁星、申請 近半校系不看數學

大學招生委員會聯合會昨天公布一一六學年繁星推薦、申請入學、分發入學等三大招生管道的數學考科參採查詢。其中繁星推薦、申請入學兩管道，均有近半數的校系不參採數學，分發入學管道則有逾四成校系組不參採。

教育團體分析，少子化下，招生競爭激烈，部分大學科系為擴大招生母數，不願設太多門檻，好在招生和少子化現實間取得平衡，評估未來一兩年間數學參採將趨穩。

招聯會執行秘書王泓仁表示，一一六學年，繁星推薦有五五五個系組參採數Ａ、二三○個系組參採數B，兩者均可進行招生分組，或擇一檢定則有一一一個系組，但也有八一一個系組不參採數學。

申請入學管道，則有六三一個系組參採數Ａ、二五七個系組參採數Ｂ，兩者均可則有一二五個系組，但也有九七九個系組不參採數學。兩個招生管道都有近半數科系不參採數學。

至於分發入學管道，王泓仁表示，有七十三個系組回頭參採學測數Ａ、一三四個系組參採數Ｂ；參採分科測驗數甲的則有四六九個系組，一五二個系組選擇參採數乙，另有零星科系採用數Ａ、Ｂ與數乙併計的組合，但也有八六二、逾四成校系組不參採數學。

另外，今年分科測驗首度納入數學乙。招聯會表示，一一六學年使用情況多延續前兩年，使用分科測驗數乙的校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，跟前兩年同樣約占七成。

全中教理事長史美奐分析，學校是否參採數學有多個考量，以文史哲科系而言，校系眾多且科系數學需求較低，因此四成到半數校系不參採數學，能理解；而醫學系等則是為了要挑好學生，有較高標準的數學參採。

史美奐表示，確實部分校系在評估參採時有點樂觀，一開始都認為要採計數學，但很快就因招生不利，被少子化的現實感拉回來，但校系最終會在招生目標和現實間取得平衡，評估未來一兩年間，數學參採情況就會趨穩。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，主因還是在於少子化，部分大學科系為擴大招生母數，因此傾向放寬門檻，不設太多參採條件擋掉學生。