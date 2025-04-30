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「我們要求蠻高的」116升大學 台大僅一科系不參採數學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大仍對數理能力有一定要求，116申請、繁星所有校系均參採數學，分發入學僅人類學系不參採。記者楊德宜／攝影
台大仍對數理能力有一定要求，116申請、繁星所有校系均參採數學，分發入學僅人類學系不參採。記者楊德宜／攝影

為了方便高中生高二選讀，大學招聯會提前兩年公告116學年升大學三大招生管道數學科參採，但根據統計指出，繁星、申請管道都有近半學系不參採數學，台大則表示，台大仍對數理能力有一定要求，116申請、繁星所有校系均參採數學，分發入學僅人類學系不參採。

台大註冊組組長李宏森表示，大學校系依照不同招生目標，會自行擬定數學科參採規劃，「但我們的要求還是蠻高的。」台大各學系仍維持一定要求，繁星推薦67個學系、申請入學68學系全數均參採數學科；分發入學67個學系，僅人類學系不採計數學，但該系於申請、繁星管道仍保留數學科。

李宏森談到，根據目前升學三大管道，學校尊重招生自主，但仍要求學系科目參採仍要保有一致性，不要申請、繁星管道使用的數學考科較寬鬆，於分發管道卻趨嚴，「如前面採數B，後面採數甲，這就不合邏輯。」

李宏森也說，又近年大學多講求AI、跨域學習，無論是傳統理工學系，甚至是商管、文、法、社科也都鼓勵學生多元學習，相信學生具備一定數理能力，仍是未來多元學習的基礎。

成大教務長沈聖智也談到，學系參採數學科於三大管道都要有一致性規劃，「不要繁星看數A，申請看數B，分發卻又跳回數甲。」再者，也要求學系參考數學領域課程手冊中加深加廣選修與升學職涯進路關係，如理工相關科系多是高數學需求，應採數甲、數A；不同面向的數學需求如管院或社科院，則採用數A、數甲、數乙皆可。

沈聖智說，也會請部份學系不必過度採計數學考科，假設文學院科系參採數甲、數A，教務處就會提出疑問並和科系討論，畢竟文學院科系數學需求量不大，學系無需過度採計。

台大 大學個人申請 數A 數B 數乙 數學科 數甲 繁星

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