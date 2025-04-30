116學年升大學參採考科 繁星、申請近半科系「不看數學」

為協助高中生提早規畫方向，大學招生委員會聯合會今天公布116學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」。根據統計，116學年繁星推薦、申請入學兩管道，均有都有近半數校系不參採數學；分發入學管道則有約4成校系組不參採。

招聯會表示，查詢系統提供繁星推薦、申請入學、分發入學三大招生管道中，各大學校系採計學測數學A、數學B以及分科測驗數學甲、數學乙等考科資訊。目前就讀高一的學生，可透過招聯會系統，依據感興趣的學校、科系或學群先行查詢，針對校系對數學科的要求，於高二時選讀。

招聯會執行秘書王泓仁表示，116學年度繁星推薦管道有555個系組參採數學A，230個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有111個系組，有811個系組不參採數學；申請入學則有631個系組參採數學A，257個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有125個系組，有979個系組不參採數學。

王泓仁說，與115學年度相比，兩招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，近半數不參採數學，參採數學A超過3成，數學B則約1成3，其餘約6%系組則參採數學A或數學B其中任1科皆可。

至於分發入學管道，王泓仁說，分發入學參採數學A的校系與前兩年持平，都是73個系組，採數學B略下降，有134個系組。使用數學甲及數學乙有些微增加，469個系組參採數學甲，152個系組參採數學乙，參採數學A加數學乙有1個系組，參採數學B加數學乙有1個系組，使用數學A或B並採計數學乙則有1個系組，數學A或B進行招生分組或擇一檢定有67個系組，還有862個系組不參採數學。

另外，今年分科測驗將首度納入數學乙，招聯會也表示，116學年使用情況多延續前兩年，使用分科測驗數乙的155個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，跟前2年約占7成。