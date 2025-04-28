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力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

114學年統測試題參考答案公告 5月15日寄發成績單

中央社／ 台北28日電

114學年統一入學測驗已於4月27日舉行完畢，技專校院入學測驗中心今天公告統測選擇題的參考答案，統測成績單將於5月15日寄發。

114學年統一入學測驗於4月26、27日舉行，根據技專校院入學測驗中心資料顯示，四技二專統測有6萬6331人報名，二技統測有6290人報名。

測驗中心今天於官網公告四技二專統測（https://web1.tcte.edu.tw/EXAM/114_4y/）和二技統測（https://web1.tcte.edu.tw/EXAM/114_2y/）的選擇題參考答案，對試題或參考答案有疑義者，應於5月1日下午5時前至測驗中心網站填寫疑義試題申請相關資料，載明試題、答案不當或錯誤之處，並敘明理由及上傳佐證資料。

統測成績單預計5月15日寄發，考生如對成績有疑義，可於5月19日下午5時前，透過測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）提出成績複查申請，統測成績可用於四技二專甄選入學、四技二專聯合登記分發等招生管道。

114會考

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