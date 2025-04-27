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建中生問選電機或醫科 吳明賢：18歲決定一生太難
年輕世代對擔任醫師卻步，今年大學個人申請入學分數，牙科首度超越醫科。
台大醫院院長吳明賢昨天舉辦新書發表會，會後一群建中學生前來簽書，一位學生問「應該讀電機還是醫科？」他表示，「十八歲決定一輩子行業，這太難了」。
但吳明賢也對學生說，生而為人就應該互相幫助，「醫療的本質即是利他，擺渡病人，照亮的是自己」。
對於年輕學子的未來選擇，吳明賢說，國外作法是完成大學學業之後，再決定是否從醫，比較類似台灣學士後醫學系模式。
他也說，醫學系畢業後，未必人人都要行醫，也可選擇至藥廠擔任研發人員，或轉公共衛生、醫務管理等專長，甚至有人當上市長、總統。
吳明賢輔導過許多不想當醫師的學生轉系，或畢業後轉換跑道，「醫學系是訓練過程，八成學生畢業後當醫師，但有二成從事其他行業」。
他認為，「牙醫系分數超越醫科，是反映社會選擇，認為牙醫比醫師重要。」但即使如此，一個國家社會仍然需要「仰望星空的人」，不是只看眼前情勢、利益，而是思考未來。
「立志賺錢者，通常賺不到錢，心態才是重要資產。」吳明賢表示，醫師幫助病患，遠離疾病痛苦，並獲得成就感，是「善行的志業」，醫病知識落差大，醫師為病人決定醫療措施，若非本於善心，病患不易發現，「送醫師匾額時，常寫上仁心仁術，仁心一定要在仁術前面，以病人而非自己為中心」。
義大醫院研究副院長許耀峻表示，他對牙科分數高於醫科並不擔心，除了就讀門檻外，更重要的是學生接受訓練後，面對病人時是否具專業素養、同理心。
許耀峻也表示，整個制度應支持想從醫者當個好醫師，否則醫師需要時時擔心被告、想著醫院總額夠不夠用，要醫師不顧基本需求，「這不符合人性」。
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