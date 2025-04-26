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國立東華大學觀遊系 推花蓮學子限定獨招

中央社／ 花蓮縣26日電

國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系將於114學年度首度推出「花蓮限定」獨招，開放設籍花蓮或就讀縣內高中學子報考，考試方式為資料審查及口試。

觀光暨休閒遊憩學系學士班單獨招生考試，將於5月13日至27日開放網路報名暨上傳審查資料，考試方式為資料審查及口試，相關考試規定，可至東華大學招生訊息網站查詢。

東華大學指出，報考資格為公立或已立案的技術型高級中等學校及附設進修學校的專業群科、綜合型高級中等學校專門學程、普通型高級中等學校附設專業群科畢業生或經教育部認定具有同等學力資格者；且為設籍花蓮縣或就讀花蓮縣內高級中等學校學生（不含普通科）。

觀遊系主任李易儒表示，觀光是21世紀的顯學，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後觀光旅遊大爆發，迫切需求專業人才。

李易儒指出，觀光暨休閒遊憩學系以觀光與資源永續發展為核心，致力培養具國際觀與在地情的觀光休憩經營管理專業人才，成為產業與政府頂尖專業人才養成的搖籃。

東華大學指出，東華觀遊系師資優良，涵蓋觀光、休閒、遊憩專業，結合理論與實務，學術實力堅強，與業界接軌，進行多項產學合作，參訪飯店、農場與遊樂園，深入了解觀光產業運作，並安排實習與畢業專題。

上傳 東華大學 花蓮

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