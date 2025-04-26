聽新聞
0:00 / 0:00

中央大學放榜系統當機 挨批缺備案

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

身心障礙生升大學甄選入學成績昨公布，但全國教師工會總聯合會表示，昨上午十時開放成績查詢，不料由中央大學主責的網站系統卻當機，而中大提出的代替方案卻僅是個人報名等成績單郵寄、團報詢問高中職學校，恐讓原本就面臨身心挑戰的考生、家庭陷入焦慮。

全教總強調，身心障礙學生原本就屬於教育體系中的少數與弱勢群體，教育權益更應被優先保障與照顧。

全教總表示，公布成績對學生來說是重要時刻，卻因系統故障與缺乏備案，讓學生及其家庭無所適從，顯示對特殊生的服務思維與設計仍不足。

全教總說，大學端在處理特殊生招生事務時，應秉持以學生為本、尊重多元的原則，提供多元妥善的成績通知方式，例如比照現行一般大學考招方式，以簡訊通知成績，讓學生與家長方便接收，避免讓最需要協助的學生反而成為最易受忽略的一群。

對此，中央大學表示，昨上午開放查詢成績，但系統遭受大量查詢指令攻擊導致伺服器滿載，因系統異常甄試網頁無法正常使用、影響查詢功能，才導致考生延誤查詢成績，但學校緊急降載系統並加開寬頻，已於昨中午陸續恢復正常查詢。

中央大學 全國教師工會總聯合會 全教總

延伸閱讀

高雄某大學傳學生陳屍宿舍 隔壁寢室同學幫送包裹開門嚇傻

高雄某大學驚傳學生陳屍宿舍 母親到場哀號痛哭

身障甄試放榜系統故障 近中午陸續恢復正常

身障生放榜系統當機 全教總批中央大學缺備案：忽略特殊生權益

相關新聞

中央大學放榜系統當機 挨批缺備案

身心障礙生升大學甄選入學成績昨公布，但全國教師工會總聯合會表示，昨上午十時開放成績查詢，不料由中央大學主責的網站系統卻當...

身障生放榜系統當機 全教總批中央大學缺備案：忽略特殊生權益

身心障礙生升大學甄選入學成績今天公布，但全國教師工會總聯合會表示，今天上午10時開放成績查詢，由國立中央大學主責的網站系...

四年住宿保證還有住宿獎學金 這所大學新鮮人說明會很有噱頭

大學申請入學二階甄試報名開跑，高雄義守大學在校本部、台中與台北舉辦3場次「新鮮人說明會」，幫助高中職生認識大學校園、各學...

文大合成世界首個銻四面體結構 開創半導體材料新方向

文化大學化學工程與材料工程學系教授陳輝龍擔任第一通訊作者，與國立台灣師範大學化學系教授謝明惠、輔仁大學化學系教授楊恩哲合作，...

學測一篩通過率近83% 人力銀行辦講座助攻衝上夢幻校系

美國總統川普近期再掀全球關稅風暴，面對晶片、半導體關稅的不確定性，台灣科技產業嚴正以待，也讓一向被看好的科技業發展前景，...

業界受歡迎？他學測爆了考慮讀「台科大」 網曝優勢：不分系很頂

不是高職生就讀「台科大」有何優缺點呢？一名男網友發文，稱他今年學測考得不好，父母不希望他考分科測驗，因此正在考慮台科大「不分系」，也聽說台科在業界很受歡迎，未來希望去外商工作，對此詢問網友們的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。