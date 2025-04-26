中央大學放榜系統當機 挨批缺備案

身心障礙生升大學甄選入學成績昨公布，但全國教師工會總聯合會表示，昨上午十時開放成績查詢，不料由中央大學主責的網站系統卻當機，而中大提出的代替方案卻僅是個人報名等成績單郵寄、團報詢問高中職學校，恐讓原本就面臨身心挑戰的考生、家庭陷入焦慮。

全教總強調，身心障礙學生原本就屬於教育體系中的少數與弱勢群體，教育權益更應被優先保障與照顧。

全教總表示，公布成績對學生來說是重要時刻，卻因系統故障與缺乏備案，讓學生及其家庭無所適從，顯示對特殊生的服務思維與設計仍不足。

全教總說，大學端在處理特殊生招生事務時，應秉持以學生為本、尊重多元的原則，提供多元妥善的成績通知方式，例如比照現行一般大學考招方式，以簡訊通知成績，讓學生與家長方便接收，避免讓最需要協助的學生反而成為最易受忽略的一群。

對此，中央大學表示，昨上午開放查詢成績，但系統遭受大量查詢指令攻擊導致伺服器滿載，因系統異常甄試網頁無法正常使用、影響查詢功能，才導致考生延誤查詢成績，但學校緊急降載系統並加開寬頻，已於昨中午陸續恢復正常查詢。