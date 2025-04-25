身障生放榜系統當機 全教總批中央大學缺備案：忽略特殊生權益

身心障礙生升大學甄選入學成績今天公布，但全國教師工會總聯合會表示，今天上午10時開放成績查詢，由國立中央大學主責的網站系統隨即當機，導致許多家長與考生無法即時得知成績，而中大的代替方案卻僅是「個人報名等成績單郵寄」、「團報詢問高中職學校」，讓原本就面臨身心挑戰的考生、家庭陷入焦慮。

114學年度身心障礙學生升學大專校院甄試系統由中央大學主責，但卻於成績公告時當機，全教總對此表示，身心障礙學生原本就屬於教育體系中的少數與弱勢群體，教育權益更應被優先保障與照顧。

全教總也說，公布成績對學生而言都是重要的時刻，卻因系統故障與缺乏備案，讓學生及其家庭無所適從，顯示對特殊生的服務思維與設計仍顯不足。

全教總說，大學端在處理特殊生招生事務時，應秉持以學生為本、尊重多元的原則，提供多元且穩妥的成績通知方式，亦可比照現行一般大學考招採用的方式，以簡訊通知成績於個人手機上，讓學生與家長方便接收，避免讓最需要協助的學生反而成為最易受忽略的一群。

全教總提倡，應建立更完善的特殊生招生輔導與支援制度，確保每一位學生都能在公平、有尊嚴的環境中，邁向教育之路。

中央大學則表示，今日上午10時起，因系統異常甄試網頁無法正常使用，導致延誤查詢成績。但系統經緊急修復，已於中午11時40分起陸續恢復正常。