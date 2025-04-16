四年住宿保證還有住宿獎學金 這所大學新鮮人說明會很有噱頭

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聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大學申請入學二階甄試報名開跑，高雄義守大學在校本部、台中與台北舉辦3場次「新鮮人說明會」。圖／義守大學提供
大學申請入學二階甄試報名開跑，高雄義守大學在校本部、台中與台北舉辦3場次「新鮮人說明會」。圖／義守大學提供

大學申請入學二階甄試報名開跑，高雄義守大學在校本部、台中與台北舉辦3場次「新鮮人說明會」，幫助高中職生認識大學校園、各學系特色與未來就業發展，並開放到校參觀，認識學習特色教學場域與生活環境，為大學新生活提前做準備。

「新鮮人說明會」由產、官、學經歷豐富的義守大學校長古源光「掌門人開講」揭開序幕，其中「學習Fun很大」院系介紹與參觀及傳授「面試技巧」。

說明會也分享義守大學所提供學習及生活資源，如獎勵總額高達500萬「優秀新生入學獎勵」、「住宿獎學金」、全校學生均享有義大醫療體系3大醫院免掛號費等全方位照護政策。

另外，義大宿舍約6000個床位，每間房間約6.5至8坪，所有新生都享有4年住宿保證，學校又鄰近大型購物中心，生活機能便利，除政府推出大專校院學生校內住宿補貼計畫，還祭出「住宿獎學金」最高補助12萬元。

義守大學表示，企業辦學向來是義大培育傑出人才的最大優勢，學校為義联集團事業體之一，集團涵蓋生產、醫療、教育、地產與休閒等產業，集團挹注資源全力支持，讓義大學子們在實習與就業方面，擁有更多選擇與機會，畢業後更享有集團優先媒合錄用的就業資源。

隨著高雄半導體S廊帶成形，義守大學地理位置距離台積電楠梓廠區、橋頭科學園區的車程僅20分鐘、仁武產業園區亦只需15分鐘，同時更與日月光、聯華電子等知名半導體大廠攜手產學合作，並設立「半導體學士學位學程」，透過內、外資源整合，以「學在義守，專業在手」為念，為學子打造就業之路。

義守大學也推出「學習規畫師」學習引導服務，協助學子建構學習藍圖，開啟學習新篇章，助攻職涯發展，長期深耕國際化下，校內有40多國、近1500名境外生，加上300多間海外合作大學，讓學子們無論是在校園內，還是國際移動力上都能與世界接軌。

高雄義守大學校長古源光現身新鮮人說明會以「掌門人開講」打頭陣揭幕。圖／義守大學提供
高雄義守大學校長古源光現身新鮮人說明會以「掌門人開講」打頭陣揭幕。圖／義守大學提供
大學申請入學二階甄試報名開跑，高雄義守大學在校本部、台中與台北舉辦3場次「新鮮人說明會」。圖／義守大學提供
大學申請入學二階甄試報名開跑，高雄義守大學在校本部、台中與台北舉辦3場次「新鮮人說明會」。圖／義守大學提供

住宿 義大 義守大學

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