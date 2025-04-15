文大合成世界首個銻四面體結構 開創半導體材料新方向

文化大學工程與材料工程學系教授陳輝龍擔任第一通訊作者，與國立台灣師範大學化學系教授謝明惠、輔仁大學化學系教授楊恩哲合作，成功合成世界首個「銻四面體（Sb₄）」分子結構，研究成果刊登國際頂尖化學期刊《Journal of the American Chemical Society（JACS）》。

文化大學表示，該研究突破長期以來無法穩定捕捉Sb₄結構的瓶頸，首度合成穩定存在的Sb₄四面體金屬簇化合物，為發展新型磁控半導體與量子材料提供嶄新方向，具科學價值與應用潛力。

該篇學術研究指出，四面體結構雖已在磷（P₄）與砷（As₄）中被應用，但銻（Sb₄）由於原子間鍵結較弱，長期以來始終無法穩定存在。研究則首創溫和的合成方法，成功合成全球首個穩定存在的Sb₄四面體金屬簇化合物。

此外，該Sb₄金屬簇展現高度化學活性，不僅可與多種過渡金屬進行轉金屬化反應，亦可與氧氣作用形成新穎的氧活化產物，顯示其電子結構具高度靈活性與可調性。該材料同時具有順磁性與可調控的光學能隙，展現出作為磁性半導體與量子材料的潛力。

陳輝龍表示，這項研究反映出多元化研究領域的豐富面貌，包括材料合成與製程、能源材料、催化材料與奈米科技等，學生與教師在跨領域整合與前沿議題探索高度參與，促成實驗與理論的深度結合，實踐學用合一教學理念。

陳輝龍也說，化材系長年重視產學合作與國際交流，與多家企業及國內外學研機構保持密切合作關係，提供學生實習與參與研究計畫的機會。此次研究合作即跨足國內頂尖大學與研究中心，展現合作實力與國際學術連結。