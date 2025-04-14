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業界受歡迎？他學測爆了考慮讀「台科大」 網曝優勢：不分系很頂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友學測考得不好，父母不希望他考分科測驗，因此正在考慮台科大「不分系」。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
一名男網友學測考得不好，父母不希望他考分科測驗，因此正在考慮台科大「不分系」。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

一名男網友發文，表示自己今年學測考得不好，父母不希望他考分科測驗，因此正在考慮台科大「不分系」，也聽說台科在業界很受歡迎，未來希望去外商工作，對此詢問網友們的意見。

原PO在Dcard發文，表示自己是今年的學測生，但考得不好，一階段只過了頂大「非熱門」的科系，父母也不希望他考分科測驗，因此有考慮就讀台科大不分系，未來希望走電機、材料、化工的學程，去外商上班。

他表示，很多在業界工作上班的長輩都說台科大「很受歡迎」，大學後進頂大研究所也不難，但網路上的風評並不好，他也查閱了近幾年的交叉放榜，發現的確很少人選擇台科大，因此陷入了迷茫之中，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有人提到就讀台科大的優勢，也分享了職涯發展，「台科真的在業界是很受歡迎的，台科的教授都很認真教學，未來四年好好努力，都可以到不錯的研究所」、「台科不分系很頂，可以輔系或雙主修，多認識其他領域的發展」、「我姐姐大學是台科大，研究所台科念了一年轉去清大，現在在台積電工作」。

也有網友提醒「交叉查榜」是查不出最終名單的，要加上遞補名單查詢，「高中生申請科大採報到遞補制，沒有公布最終榜單，所以從交叉查榜看不出考生到底有沒有選擇台科」、「高中生那個交叉查到沒辦法看最後選擇台科的學生」、「要用遞補名單跟交叉查榜比對，才能判斷是不是選台科」。

台科大 學測 高中生

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