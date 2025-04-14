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學測二篩備審 跨文理申請成主流選擇？人力銀行教你怎麼選

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大學學測一階篩選通過率創三年新高，即將進入二階備審與面試。圖／本報系資料照片
大學學測一階篩選通過率創三年新高，即將進入二階備審與面試。圖／本報系資料照片

美國總統川普近期再掀全球關稅風暴，面對晶片、半導體關稅的不確定性，台灣科技產業嚴正以待，也讓一向被看好的科技業發展前景，突然變得撲朔迷離。這一波不確定性，也讓許多學生開始重新思考自己的學習方向，得以在未來進入職場時能有更多的選項。

理工科系近年因為高薪穩定，成為是升學熱門，但面對變局，跨系申請和多元發展成為不少考生的新選擇。

隨著第一階段篩選結果公布，今年有65,453人通過，通過率達82.85%，雙雙創下近三年新高。許多學生已開始準備第二階段的備審與面試，更有不少積極考生同時跨文理組申請。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，科技業平均薪資高達69,600元，對學生來說非常有吸引力，因此仍有不少人鎖定相關科系。然而，嗅到科技業風向的改變，也讓部分學生開始考慮從理工系轉向商學、管理或文創等領域，或是考慮雙主修學習、文理兼顧。緊接著第二階段的備審和面試即將登場，網路上充滿學生的求救聲音， 「跨組備審要怎麼寫？」、「有沒有人能幫忙看看面試稿？」甚至有學生直接開價找學長姊幫忙指導學習歷程檔案。除了顯示出學生的焦慮，也看得出對於跨領域準備的需求增加，備審與面試準備成為決勝關鍵。

為了回應學生需求，1111人力銀行舉辦了一系列「落點分析－個人申請系列講座」，每晚7點準時線上開講，主題從選填策略、學習歷程整理，到英文面試技巧一應俱全。並加開4月15日以後的新場次，接下來將特別針對不同學群的「備審資料」製作進行加強指導。

除了實用的講座，1111人力銀行更推出AI智能升學助手「升大學小精靈」，提供24小時線上即時回應服務，1111人力銀行總經理張篆楷表示，1111人力銀行希望成為考生的神隊友，特別開發此項服務，從落點分析到備審資料等細節，都能回應。

人力 科系 面試

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