大學入學申請別忽略高三下成績 教授看成績更看學習態度

今年大學個人入學申請，第一階段篩選已公布結果，學生上傳及高中提交學習歷程資料也進入最後的確認勾選階段，接續就要第2階段面試。台南女中教務主胡瑞原以學生的例子，提醒高三生務必在最後好好上課，考好期末好與交作業，以免影響最後考評。

胡瑞原表示，依照教育部所規定的期程，學生都已傳出學習歷程檔案並完成勾選，學校端也傳給中央資料庫，現在學生能做的是就勾選部分的確認；若沒傳學習歷程檔案，現在才要傳已來不及。

由於4月底是高三生的期末考，而學習歷程檔案的資料是1至5學期，沒有第6學期，但個人申請部分，大學端仍會看第6學期的成績與表現，因此，最後階段不能認為自己快畢業了，就不當一回事，請假不上課或是不認真學習，以致影響第6學期的成績。因為大學端若看到學生第6學期成績突然變差，連藝能科都零分，顯示學習態度不佳，當第2階段學生成績互不相讓下，學習態度就是關鍵。

胡瑞原說，有重考生今年學測成績考得很好，但在校時的學習歷程檔案資料不完整，可能影響第2階段的評分，急著要以新課綱實施之前的方式，另以PDF檔製作學習歷程檔案。胡瑞原說，有些學生在一年級時認為學習方面做得不夠好，而沒傳學習歷程檔案，認為二年級再傳，但到二年級還是認為學習上沒有較特別處，因此沒有傳，等到三年級因要準備學測，又沒時間準備，結果就沒傳了。

若因學測、分科測驗成績不如理想，而想重考，因高中的學習歷程檔案資料是固定的，沒有傳或不完整，已無法修正，當重考後要申請學校就會很不利，因此，高一到高三應按部就班去做，不管學習成果是好或不理想，都要傳。