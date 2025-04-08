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分科戰士注意！ 學測成績換算60級分制今開放查詢
114升大學學測已於二月底公告成績，根據大考中心簡章，若考生欲持學測成績參加114年考試分發管道，即日起可上大考中心網站查詢，將取得的學測成績級分換算成60級分制。
111學年度起，考生考取學測成績後，可持學測成績參與繁星推薦、申請入學、分發入學等三大升學管道，不少學生多會於取得學測成績後，判斷是否參與繁星推薦、申請入學，或直接參與分科測驗，持學測和分科成績，角逐分發入學。
即日起，所有學測考生可至大學入學考試中心網站「學測試務專區」，查詢學測成績級分換算成60級分的結果。
當學測成績納入分發採計時，學測各科將由15級分制換算為60級分制；若學測成績用作分發檢定，則各科仍以15級分計算，依頂、前、均、後、底等五標為檢定標準。
另根據大考中心簡章，若考生屆時報考分科測驗，分科測驗成績單也會顯示學生學測考科換算成60級分後的成績。學測60級分制換算，是以學測各科到考考生前1%的考生成績計算平均原得總分，再除以60，即為該科級距。
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