參採校系漸增！APCS檢測變革 觀念題增列Python、實作題分4級選測

上路已滿10年的大學程式設計先修檢測（APCS），近年陸續列為升大學參採，日前由教育部拍板迎來首次變革。場次增為1年6次，實作題實施分級選測，學生可依自身能力自由選考初級至高級；觀念題調整為單節次，且程式語言增列Python，開放學生自由選擇。

台師大說，自114學年度起，APCS檢測場次由原本的 1、 6、10月舉辦，增加為1、3、6、7、10、11月皆辦理檢測。程式設計實作題更名「程式實作」，且分初級、中級、中高級、高級四種測驗等級供選測，提供C／C++、Java及Python語言撰寫程式，每等級有3道試題，檢測時間從原本4題150分鐘改為3題120分鐘。

另外，台師大也說明，程式設計觀念題更名為「程式識讀」，且原測驗兩節次共120分鐘改為1節次90分鐘，且除了既有的C程式語言題本外，也增加Python供應測者選擇。

台師大副校長李忠謀說，過去觀念題都以C語言為主，但近年審閱學生實作題時也觀察到學生多使用Python，加上Python較好入門，因此本次觀念題增列Python，無論學生是學習Python或C語言都能依自身需求選考、證明學習成效。測驗題數和應答時間也稍作調整，但題數同步減少，不必測驗太久，也一樣能得知學生能力。

再者，李忠謀也說，為不影響升大學科系參採，實作題分為四個等級但仍對應至1到5級分，以3級分為例，分數範圍落在中級150至300分或中高級100至149分，此時學生可思考若能力有望取得3級分，則要報考中級或中高級。成績單除顯示級分外，也會細部加註學生選考何種等級的題本、原始分數，對大學校系而言，能有更多資訊可了解學生狀況。

李忠謀談到，過去APCS多於學生期末時辦理，讓學生學期結束前拿到成績，因此場次都在1、6月辦理，考量學生學習進度，測驗場次增開會維持1、6月兩個時段，但增列如10月，讓學生6月學習完竣後稍做準備再應考，3月也開出場次，讓學生取得成績趕上大學申請入學。

李忠謀也強調，本次APCS迎來變革但難度不變，待今年6月考試場次結束後，將公告實作題初級至高級等範例題本，114學年、今年8月起變革方案將正式上路，10月考試就會採用新的方案，屆時學生可參考範例題本先行規劃。