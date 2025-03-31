文藻外語大學導入DaVinci服務平台 培育AI力跨域專業人才

打造AI智慧校園，文藻外語大學今與雲馥數位公司簽署產學合作備忘錄，導入生成式AI服務平台「DaVinci（達哥）」，校長莊慧玲表示，雙方將在智慧科技課程深入交流，加速落地應用，培育具備AI力的跨域專業人才。

此次簽約儀式由校長莊慧玲與雲馥數位執行長桂梓捷代表簽約，莊慧玲致詞說，因應AI 浪潮來襲，這次引進DaVinci平台AI技術，以創新教學幫助學生學習，另成立AI創新發展中心強化自主學習，研發創新教學法和教材，讓AI融入教學環境，提升教學品質與學習效率。

莊慧玲指出，未來將與NVIDIA（輝達）共建「GAI（Generative Artificial Intelligence）人文創新教學研發實驗室」，目前文藻已於校內推動12項計畫，結合人工智慧與語言教育，促進跨領域學習，提升師生AI與科技應用能力，推動人文與科技的雙向賦能。

雲馥執行長桂梓捷說，AI科技並不會取代專業，而是會提供更多創新的價值，尤其文化很難被AI取代，簽約後，雲馥數位不僅站在技術支援最前線，更將深度參與文藻在AI創新發展上的核心策略規劃，共同實踐全方位AI教育學院。

「達哥」AI服務平台聚焦學術領域AI創新，涵蓋「研究創新」、「教學創新」及「行政優化」三大應用領域，文藻將充分運用平台內建的「DocChat」、「VideoChat」、「WeChat」及「Plug-Ins」等功能，提升全校教職員與學生的工作與學習效率。

例如，教授可透過達哥平台輔助生成考題、教材、學術文獻整理等內容，甚至自動批改作業與提供智能化客服應對，提升行政管理效能。

對學生而言，DaVinci（達哥）平台可協助生成個人化AI智慧助理，並在創新創意基礎課程中導入生成式AI技術，練習生成圖像、影片、聲音等內容，啟發創新提案與思維，全面優化學習體驗與成果。