個申放榜醫學系不再最頂 實習醫學生後悔：醫療環境因「4件事」惡化

醫學系一直以來都是學生心目中高分群的首選，然而今（2025）年申請入學放榜後，牙醫系入學分數正式超越醫學系，讓一名實習醫學生在論壇上稱有點後悔自己的選擇，更感嘆對醫學的初衷與現實有落差，因為要面對救人戰戰兢兢的心情、優渥薪水是高工時堆疊的假象、對於掛號費與自費醫美有雙重標準的民眾等。

原PO在Dcard以「有點後悔自己的人生選擇」為題發文表示，當初選擇醫學系時，想像醫師的工作是累但可以救人、薪水還可以、能用知識照顧家人，然而進入醫療場域後，才發現現實並不如預期。

原PO直言，「救到人很讚，救不到你就完蛋」，他更透露，表面上不錯的薪水，其實是用高工時堆出來的假象，此外不懂民間疾苦的高層、接連離開醫療現場的學長姐，加上有抱怨掛號費太貴，但眼睛不眨就在醫美自費7至8萬的民眾，讓他感嘆醫療環境惡化。

在環境影響下，原PO的觀念也逐漸從「想成為一名優秀的醫師」，轉變成思考如何斜槓與賺錢優先於專業度，但是他也坦言很不喜歡不滿足現況的自己。原PO在文末好奇同為醫事人員的網友，是否認為選擇醫療業是正確的時刻，他期盼能聽到一些正向經驗來平衡自己的心情。

有同業網友回答原PO的問題，「成就感跟熱忱吧！ 我在臨床上看到有一些很出色的醫生，雖然大環境真的不好，排刀開不到、半夜開刀、工時長、病人狀況複雜，還要寫一大堆報告，但感覺得出他們還是很喜歡這個職業」；但也有人看法不同，「你在這裡抱怨沒人會聽，別人看不到的是你錯失的選擇都是PR99的領域」、「周工時超過80小時，醫生薪水高怎來的？用命換的」、「感到值得的時候，大概就是病人跟你說謝謝的時候吧，不過我想所有告醫生的病人，在一開始也是先跟醫師說謝謝的」。