申請入學放榜！醫學系被超車 住院醫師：工時2倍、薪水卻少牙醫四分之一

今年大學申請入學第一階段放榜，醫學系不再是全台最高分的科系。一名男網友在論壇指出，不僅台灣大學牙醫系的錄取門檻已超越同校醫學系，別間大學牙醫系的錄取分數也普遍高於同校、甚至其他大學的醫學系。原PO還透露，自己是29歲的住院醫師，和牙醫系的朋友相比，工時是他們的近2倍、月薪卻少4分之1，讓他嘆道，「台灣公衛最低薪水、最高服務」。

原PO在Dcard以「恭喜醫學系不再是全台最高分系所」為題發文表示，今年個申（個人申請）第一階段放榜，台大、成大的牙醫系分數都超車台大醫學系，比較其他大學也可發現牙醫系錄取分數不亞於醫學系，例如：陽明牙醫系同陽明醫學系為58級分；高醫、中山、中國醫藥大學的牙醫系57級分，大於這3校醫學系的56級分。

原PO更分享，自己目前29歲，擔任住院醫師，一周工時長達90小時，月薪僅9萬元，而他的牙醫朋友每周工時45小時，月薪卻高達35萬元；電機系朋友周工時約50～60小時，換算月薪約25萬元。

原PO也反駁「醫師是後期角」一說（即從見習醫師至主治醫師的爬升階段中，愈往上爬薪水會明顯提升），他透露即使熬到主治醫師，薪水仍難與牙醫競爭，他的老師顧ICU（加護病房），在值班8年後，好不容易升上主治醫師，月薪約22萬～25萬元，最近還面臨醫療糾紛；原PO更稱，皮膚科、骨科、醫美等自費科別拉高醫師薪資平均，但感染、胸腔、腸胃外科醫師的收入早已被牙醫與電機工程師拋在身後。

原PO還關注護理師的薪資問題，指出樓下八方雲集的服務生薪水已經超越護理師，而鼎泰豐的服務生薪資更正式超越專科護理師，他諷刺地說，「台灣公衛大成功，最低薪水最高服務，世界怎麼跟得上台灣？」

網友認同，「年輕住院醫師真的差不多這個數字（月薪9萬）」、「成大急診6萬8」、「牙不是不辛苦，但比醫不辛苦」、「恭喜聰明的高中生，正確的選擇」；但也有人提出不同看法，「朋友牙醫師，薪水領現金，不用繳稅還可以申請租屋補助，哪天低到可以領中低收我都不意外」、「醫中牙科領的也是少得可憐，個人換算時薪約130元」、「7萬多住院牙（醫）路過」。