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東海大學70周年校慶　繁星入學、特殊選才首次全面滿招

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學今年繁星推薦、特殊選才雙雙滿招，創下校史紀錄。圖／東海大學提供
東海大學今年繁星推薦、特殊選才雙雙滿招，創下校史紀錄。圖／東海大學提供

大學入學繁星推薦放榜，台中東海大學今年開出474個名額全部招滿，特殊選才也招滿，是校史首度雙雙滿招；恰逢東海大學建校70周年，校方表示會持續與頂尖大學、企業合作，推動AI課程教學，活化資產並創新系所，迎向下一個亮眼70年。

根據甄選會資料，東海大學今年開出474個繁星名額，吸引796人報名，錄取474人，是滿招的17所學校之一。東海大學表示，今年特殊選才也滿招創下新高，且碩士班、博士班招生都是歷年最佳，在少子化浪潮下可謂格外耀眼。

東海大學校長張國恩表示，東海大學2024年獲「THE」雜誌評選為物理科學領域全台第4，與國立成功大學、國立中山大學並列；今年則獲得「Cheers」雜誌評為辦學績效互評調查第7名，是前10名中唯一的私大；2024年也獲得「Time Higher Education」雜誌評為全球百大永續發展影響大學。

張國恩說，東海大學以AI、永續、人文融合教育實踐，展現出卓越的成果，也推動多項教學目標，包含邀請世界級大師擔任講座、籌建AI科技大樓、與世界頂尖大學和企業共開課程等等；人生70才開始，東海大學會以新生之姿，奔向百年大學願景。

東海大學指出，高階管理教育同樣成果豐碩，2024年EMBA報名人數超過300人，錄取150人，躍升為中台灣最具競爭力的EMBA品牌；管理學院長王凱立表示，因應後疫情時代中生代返校潮，以及中部不動產產業人才需求，校方去年成立EMBA不動產經營管理組，打造教學亮點。

東海大學今年是建校70周年，校方表示會持續與頂尖大學、企業合作，推動AI課程教學，活化資產並創新系所，迎向下一個亮眼70年。圖／東海大學提供
東海大學今年是建校70周年，校方表示會持續與頂尖大學、企業合作，推動AI課程教學，活化資產並創新系所，迎向下一個亮眼70年。圖／東海大學提供

EMBA 東海大學

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