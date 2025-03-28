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一階通過率增1.7% 台大門檻略降

聯合報／ 記者李芯／台北報導
大學申請入學一階篩選結果出爐，台大申請入學報名比去年少2150人次，通過篩選比率約40％。圖／聯合報系資料照片
大學申請入學一階篩選結果出爐，台大申請入學報名比去年少2150人次，通過篩選比率約40％。圖／聯合報系資料照片

大學申請入學昨公告第一階段篩選結果，今年共有七萬九○○一人報名，較去年增加八一四人，通過比率也比去年略增一點七個百分點，而今年通過篩選考生，平均通過校系數為二點八三個，較去年二點八二個略增。

甄選委員會事務組長連昭雯分析，今年報名人數增加，與重考生增加有關。且學生報名踴躍，申請的校系數也較往年增加，今年考生平均申請校系數從五點五八個，增加到五點六一個。

台大今年報名人次最多的三個系都落在工學院。台大註冊組長李宏森表示，受到教育部調整ＡＩ擴充名額影響，台大今年申請入學招生名額共一七八七人，比去年少六人，總計吸引一萬四二二二人，比去年少二一五○人次，通過率約百分之四十，比去年多百分之五，原因是報名人次較去年少。

今年台大一階門檻為四科四十二級分、三科卅二級分，四科比去年低三級分、三科比去年低一級分，李宏森表示，今年數學較難，所以稍有下降。

升學輔導專家藍天予則說，觀察到許多校系有「鐘擺效應」，去年校系通過分數意外過低的系所，今年度都有回升的現象。

台大 宏森

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