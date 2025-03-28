四技一階 科大資電分數升

普高學生申請科大的四技申請入學昨也同樣公告第一階段篩選結果，今年共有五十九校、六○二個系（組）、學程，提供七七二九個名額辦理聯合招生，吸引二萬八四七四人報名，較去年增加約兩千人，通過率為百分之五十一點二，較去年百分之四十七點三略高。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，受「台積電效應」影響，今年普高學生搶進科大資電科系的狀況又更明顯，整體科大資電科系的錄取分數都有提升，包含台科、北科等熱門科系，都可看出端倪。

魏佳卉提到，相比就讀資電科系，就如同進入「台積電保證班」的熱度，勞動環境為人詬病、缺工嚴重的護理系招生就更顯疲弱。今年科大護理系的錄取分數幾乎都略為下降，更有護理大校發生一階未足額的窘境。

台科大表示，今年共開四一二個名額，總計一萬七七四名考生報名，較去年增逾兩千人，創歷史新高，其中工程學士班、工業管理系與營建系錄取分數明顯提高，而電資領域仍是錄取標準最高的系組。

台科大教務長陳素芬說，今年工程學院共招收四十九個名額，二一八三人報考，錄取率只有百分之二點二四，非常熱門。

北科大教務長黃育賢則說，今年報名人數較去年增加五七二人，其中工程學士班激增一千餘人，而車輛工程系則是過篩率最低的科系，僅百分之七點七。

一位醫事科大校長指出，護理科系錄取分數整體看起來下降，是因有些學校減少採計科目，並非全然是無人報命所致。他也說，近期媒體多有護理荒相關討論，各界開始正視、解決護理人才問題，今年也看到報名人數小幅增長的曙光。