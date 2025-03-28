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個申一階超篩人數破百校系 集中電資

聯合報／ 記者李芯／台北報導
114學年度大學「申請入學」第一階段篩選昨天公布結果。圖／聯合報系資料照片
114學年度大學「申請入學」第一階段篩選昨天公布結果。圖／聯合報系資料照片

受人工智慧（ＡＩ）熱潮影響，電資科系招生熱絡，今年大學申請入學一階超篩人數破百的校系，都集中在電資，其中成大、元智電機系報名人數多達七、八百人，台大電機、資工系的過篩考生中，更有過半都是滿級分。

大學申請入學昨天公告第一階段篩選結果，今年共有六十六所學校、二一六八個學系（組）參與招生，提供五萬八五四個名額，最終有六萬五四五三人通過第一階篩選，通過篩選率為百分之八十二點八五。

甄選委員會事務組長連昭雯表示，受到ＡＩ浪潮影響，今年電資科系申請入學報名情況踴躍，超篩人數破百的校系都集中在電資。舉例來說，成功大學電機系預計甄試人數一九五人，共七九一人報名，三六四人過篩、超篩一六九人；元智大學電機系甲組預計甄試人數二五八人，共八五二人報名，四一八人過篩、超篩一六○人。

今年台大電機、資工系過篩考生有過半滿級分。台大註冊組長李宏森表示，電機系招生名額九十二人，吸引四九五人報名，二三八人過篩，其中一四二人的英、數Ａ、自然三科達四十五分滿級分；資工系預計錄取五十七人，吸引四○八人報名，二一九人過篩，其中有一一○人三科滿級分。

醫牙方面，台大醫學系二二三人報名，較去年少九十五人，李宏森分析，原因是與其他學校醫學系衝堂。醫學系一五○人通過一階篩選，超篩四十八人，四科滿級分者六十二人，最低過篩標準五十九級分。牙醫系一階門檻也是五十九級分，招生名額十一人，但有一○二人報名，超篩八人。

升學輔導專家藍天予分析，今年台大醫學系、牙醫系的一階申請篩選有特殊狀況，要填牙醫的學生，最多只能在國文掉一級分，若掉在其他科目將無法填台大牙醫，只能填醫學。台大牙醫系比醫學系更難填，或許和醫學系的第二階段甄試比較困難，更多學生希望能在申請入學就得到入學資格有關。另外，成大牙醫系分數也上升到五十九級分，與醫學系同分。

藍天予表示，頂尖醫牙的通過門檻與整體學生的選擇有關，牙醫相比醫學訓練時長較短，可能成為學生選填牙醫的誘因，更多的同學以牙醫為志願，導致牙醫學系的分數略微上升。

台大 牙醫 醫學系

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