聽新聞
0:00 / 0:00
1/4申請入學電資學群 竹北高中今年招生電資實驗班
114年大學入學個人申請第一階段今天放榜，新竹縣竹北高中今年個人申請共2316個系，有928個系通過申請，台清交政成及醫學院醫學系等明星頂大達160人次，學校表示，身為科技首都，同學的興趣志願也深受未來職業影響，通過電資學群占總人數四分之一，學校將於114學年度招生的電資實驗班，未來更能能針對學生的學習需求培育未來科技人才〭。
竹北高中表示，今天放榜其中台大16人次、清華大學32人次、陽明交通大學30人次、成功大學33人次、政治大學16人次。通過中央、中山、中正、中興、北大、三所師大、台藝大、北藝大第一階段，共計有298人次。
校長陳瑞榮表示，今年大學申請入學延續學測的亮眼成績，同學表現相當優異，靠著自己的努力與毅力、自律與規律，加上師長的殷殷指導和陪伴，正一步步達成自己的目標，相當值得鼓勵與學習，校長也期勉同學們挑戰極限，勇於追夢期許他們再接再厲在第二階段榮登金榜再傳捷報。
今年大學入學個人申請通過六個志願的人數有8人、通過5個志願的人數有36人，比起往年高三學生更能確定自己想就讀的科系及領域；高三學生努力有成，繼續準備第二階段的面試〭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言