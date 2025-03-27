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AI帶動大學招生 超篩破百校系集中電機資工

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖為大學放榜示意圖。圖／AI生成
圖為大學放榜示意圖。圖／AI生成

大學申請入學一階篩選結果今天公布，今年報名人數較去年增加814人，甄選委員會事務組長連昭雯分析，與重考生增加有關。而人工智慧（AI）也帶動電資科系報名踴躍，超篩人數超過100人的校系都集中在電資，成功大學元智大學電機系報名人數更是分別達到791人、852人。

今年申請入學報名總人數報名人數較去年增加814人，為7萬9001人，連昭雯表示，通常重考生會以個人管道報名，觀察今年個人報名較去年增加，可推知報名人數增加與重考生有關。另外，今年考生平均申請校系數從5.58個增加到5.61個，連昭雯指出，學生報名踴躍，申請的校系數也較往年增加。

雖然近來護理缺工、人文科系弱勢等議題受到熱議，但連昭雯觀察，護理系和語文科系的報名狀況都和往年差不多。而受到AI影響，今年電資科系報名情況同樣踴躍，超篩人數超過100人的校系都集中在電資，舉例來說，成功大學電機系預計甄試人數195人，共791人報名，364人過篩、超篩169人；元智大學電機系甲組預計甄試人數258人，共852人報名，418人過篩、超篩160人。

大學申請入學一階篩選結果今天公布，今年報名人數較去年增加814人。圖／聯合報系資料照片
大學申請入學一階篩選結果今天公布，今年報名人數較去年增加814人。圖／聯合報系資料照片

元智大學 成功大學 科系

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