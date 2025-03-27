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報名數增近2千人 普高申請科大「四技申請」一階放榜

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
普高申請科大「四技申請入學」今一階放榜。圖／AI生成
普高申請科大「四技申請入學」今一階放榜。圖／AI生成

普高學生申請科大的「四技申請入學」今一階放榜，今年報名人數為2萬8474人，較去年增加約2000人；通過率則為51.2%，較去年略高，考生可至四技申請入學委員會網站查詢。

技專校院招生委員會聯合會今表示，114學年度四技申請入學，計有59校602個系（組）、學程、提供7729個名額辦理聯合招生。第一階段報名人數為2萬8474人，總報名校系（組）、學程數10萬2976個。通過第一階段篩選申請生計有5萬2739人次，一篩人次通過率為51.2%，比113學年的47.3％略高。其中，通過大學程式設計先修檢測（APCS）超額篩選計有206人次，超額篩選人次通過率為11.8%。

技專招聯會說，通過第一階段篩選後，申請生要於4月11日上午10時起至4月16日下午9時止，在四技申請入學委員會網站上登入第二階段複試「校系（組）學程上傳檔案勾選清單【預擬練習版】」，具有中央資料庫學習歷程檔案的應屆畢業申請生，可檢視過去4學期資料；110學年度（含）以後的畢業生可檢視1到6學期的資料。

技專招聯會提醒，申請者如有疑義，請於4月17日中午12時前的每日上班時間，向就讀學校提出疑義處理申請，逾期或未依旨揭招生簡章規定提出疑義處理申請者，視同確認中央資料庫學習歷程檔案，概不受理複查及申訴。第二階段複試通知、面試時間地點等資訊，4月30日前由各科技校院於該校網站公告，請申請生務必自行上網查詢。若逾各校公告第二階段複試通知日期而未公告時，請主動與各校電話查詢。

檔案 申請入學 網站

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