台大1階過篩比率40％ 醫學系報名人數少95人

今日大學申請入學一階篩選結果出爐，台灣大學申請入學報名比去年少2150人次，通過篩選比率約40％。一階報名人次最多的3個系為化工系、土木系、機械系，電資科系則同樣熱門，尤其電機系、資工系的過篩考生之中，有過半都是滿級分。此外，由於二階時間和其他學校衝堂，因此今年台大醫學系僅223人報名，較去年少95人。

台大註冊組長李宏森今日接受媒體聯訪，說明台大各學系一階篩選狀況，台大在申請入學階段招生名額共1787人，比去年少6個人，是因教育部有調整AI擴充名額。今年報名人次14222人，比去年少2150人次；通過篩選5662人次，通過比率約40％，比去年多5％，原因在於報名人次較去年少。

台大去年一階報名人次最多的科系是生機、生工系，今年報名人次最多的3個系都落在工學院，化工系共有646人報名，招生名額僅63人，219人過篩、超篩30人；報名次多的是土木系，共498人報名，招生名額55人，過篩264人、超篩99人；機械系483人報名，招生名額82人，過篩292人、超篩76人。

電資方面，台大電機系495人報名，招生名額92人，238人過篩，僅超篩8人，但238人中有142人英、數A、自然3科達45分滿級分；資工系408人報名，錄取57人，219人過篩，其中有110人3科滿級分。

台大醫學系223人報名，較去年少95人，李宏森分析，減少原因在於與其他學校醫學系衝堂。醫學系150人通過一階篩選，超篩48人，4科滿級分者62人，最低過篩標準59級分。牙醫系一階門檻也是59級分，報名102人，招生名額只有11人，超篩8人。

今年台大一階門檻為4科42級分、3科32級分，4科比去年低3級分、3科比去年低1級分，李宏森表示因今年數學較難，所以稍有下降。