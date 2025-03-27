申請入學1階篩選結果公布 過篩比率較去年增1.7％

114學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果於3月27日在大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。甄選委員會提醒，考生若有疑義欲申請複查，可依照規定在3月28日中午12時前網路申請。

今年申請入學報名人數較去年增加814人，為7萬9001人，通過第一階段篩選人數為6萬5453人，較去年增加2004人。通過篩選比率82.85%，較去年略為增加1.7個百分點。今年通過篩選考生平均通過校系數2.83個，較去年2.82個略增。

甄選委員會提醒，各大學近日內將寄發或公告指定項目甄試通知及其他相關資料給通過一階的考生，考生須於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。考生如未收到大學甄試通知或對各大學二階指定項目甄試有任何疑義，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。

第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，若考生有疑義欲申請複查，可依規定於3月28日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

為了讓考生能預先瞭解並熟悉網路上傳資料的操作介面，甄選委員會於4月11日至4月16日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。測試系統網站（https://www.cac.edu.tw/）進入後選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」項下之「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。

甄選委員會提醒，應屆生如檢視資料庫的學習歷程資料有疑義，務必於4月17日中午12時前的每日上班時間向就讀的高中學校反映，以維護自身甄試權益。110學年度後畢業的考生，則應於審查資料上傳測試期間且於畢業高中所定時間內向畢業高中提出申請。測試期間考生如遇有任何操作上的問題，可於每日上午8時至下午5時（例假日除外），逕洽甄選委員會服務專線：（05）272-1799。