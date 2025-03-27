快訊

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

才表態加入中華隊…台裔費爾柴德遭紅人指定讓渡 移出大聯盟40人名單

申請入學1階篩選結果公布 過篩比率較去年增1.7％

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
為了讓考生能預先瞭解並熟悉網路上傳資料的操作介面，甄選委員會於4月11日至4月16日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。學測示意圖。圖／聯合報系資料照片
為了讓考生能預先瞭解並熟悉網路上傳資料的操作介面，甄選委員會於4月11日至4月16日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。學測示意圖。圖／聯合報系資料照片

114學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果於3月27日在大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。甄選委員會提醒，考生若有疑義欲申請複查，可依照規定在3月28日中午12時前網路申請。

今年申請入學報名人數較去年增加814人，為7萬9001人，通過第一階段篩選人數為6萬5453人，較去年增加2004人。通過篩選比率82.85%，較去年略為增加1.7個百分點。今年通過篩選考生平均通過校系數2.83個，較去年2.82個略增。

甄選委員會提醒，各大學近日內將寄發或公告指定項目甄試通知及其他相關資料給通過一階的考生，考生須於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。考生如未收到大學甄試通知或對各大學二階指定項目甄試有任何疑義，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。

第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，若考生有疑義欲申請複查，可依規定於3月28日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

為了讓考生能預先瞭解並熟悉網路上傳資料的操作介面，甄選委員會於4月11日至4月16日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。測試系統網站（https://www.cac.edu.tw/）進入後選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」項下之「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。

甄選委員會提醒，應屆生如檢視資料庫的學習歷程資料有疑義，務必於4月17日中午12時前的每日上班時間向就讀的高中學校反映，以維護自身甄試權益。110學年度後畢業的考生，則應於審查資料上傳測試期間且於畢業高中所定時間內向畢業高中提出申請。測試期間考生如遇有任何操作上的問題，可於每日上午8時至下午5時（例假日除外），逕洽甄選委員會服務專線：（05）272-1799。

上傳 申請入學 網路

延伸閱讀

申請入學一階今公布 篩選結果看這查

竹市數位實驗高中114學年起招生 提供多元入學管道

桃園八德三元宮贈大勇國小球隊專車 大學長徐若熙來贊聲

人大、醫科大轉移…北京城區「減負」多所大學集體外遷

相關新聞

申請入學一階今公布 篩選結果看這查

114學年度大學「申請入學」第一階段篩選今天公布結果，考生可於甄選委員會網站（https://www.cac.edu.t...

申請入學1階篩選結果公布 過篩比率較去年增1.7％

114學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果於3月27日在大學甄選入學委員會網站公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。甄選委員會提醒，考生若有疑義欲申請複查，可依照規定在3月28日中午12時前網路申請。

「不需很優秀，但要很適合」台大教授揭個申備審怎加分 小心2常見錯誤

準備大學個人申請的學子，4/1起至4/23得要開始上傳學習歷程檔案。這幾週，高三個人申請的考生正緊鑼密鼓地撰寫備審...

大學申請入學5萬名額 1階篩選結果27日公告

114學年大學申請入學管道有66校、2168個學系（組）參與招生，提供5萬854個名額，第1階段篩選結果將於27日上午9...

周邊3公里沒超商的屏北高中 繁星錄取逾9成展現適性發展

繁星推薦日前放榜，屏北高中今年表現亮眼，65名學生報名，62人錄取，錄取率達95％，其中20人錄取國立大學，包括4名醫學...

桃園六和高中繁星推薦再創佳績 直升生表現亮眼

檢視新公布的繁星推薦錄取名單，桃園六和高中展現實力。應屆生錄取國立大學，包括清華、成功、陽明交通大學、政治、台灣師範、中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。