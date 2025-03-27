申請入學一階今公布 篩選結果看這查

114學年度大學「申請入學」第一階段篩選今天公布結果，考生可於甄選委員會網站（https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php）查詢篩選結果，將不另行寄發書面通知。考生如有疑義，需在28日中午前提出複查。

大學甄選入學委員會表示，今年有66所大學、共2168個學系（組）參與招生，招生名額總數為5萬854個（資安組117個），較去年減少645個，離島外加名額238個、原住民外加名額3187個。

報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，於3月27日上午9時起在甄選委員會網站公告篩選結果，屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

第一階段篩選結果公告後，考生如有疑義，可於3月28日中午12前透過網路申請複查，複查結果於3月31日上午9時起開放查詢。通過篩選的考生須繳費並報名第2階段甄試，依各校系規定繳交審查資料，5月15日至6月1日期間參加甄試。