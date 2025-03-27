快訊

學者羅世宏：網民揚言殺陸配 是言論自由嗎？

申請入學一階今公布 篩選結果看這查

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
114學年度大學「申請入學」第一階段篩選今天公布結果。圖／聯合報系資料照片
114學年度大學「申請入學」第一階段篩選今天公布結果。圖／聯合報系資料照片

114學年度大學「申請入學」第一階段篩選今天公布結果，考生可於甄選委員會網站https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php）查詢篩選結果，將不另行寄發書面通知。考生如有疑義，需在28日中午前提出複查。

大學甄選入學委員會表示，今年有66所大學、共2168個學系（組）參與招生，招生名額總數為5萬854個（資安組117個），較去年減少645個，離島外加名額238個、原住民外加名額3187個。

報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，於3月27日上午9時起在甄選委員會網站公告篩選結果，屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

第一階段篩選結果公告後，考生如有疑義，可於3月28日中午12前透過網路申請複查，複查結果於3月31日上午9時起開放查詢。通過篩選的考生須繳費並報名第2階段甄試，依各校系規定繳交審查資料，5月15日至6月1日期間參加甄試。

學測 網站 身分證

延伸閱讀

竹市數位實驗高中114學年起招生 提供多元入學管道

人大、醫科大轉移…北京城區「減負」多所大學集體外遷

大學申請入學5萬名額 1階篩選結果27日公告

畢業生大增規模仍擴增 陸教育部新設26所大學招生29萬

相關新聞

申請入學一階今公布 篩選結果看這查

114學年度大學「申請入學」第一階段篩選今天公布結果，考生可於甄選委員會網站（https://www.cac.edu.t...

大學申請入學5萬名額 1階篩選結果27日公告

114學年大學申請入學管道有66校、2168個學系（組）參與招生，提供5萬854個名額，第1階段篩選結果將於27日上午9...

周邊3公里沒超商的屏北高中 繁星錄取逾9成展現適性發展

繁星推薦日前放榜，屏北高中今年表現亮眼，65名學生報名，62人錄取，錄取率達95％，其中20人錄取國立大學，包括4名醫學...

桃園六和高中繁星推薦再創佳績 直升生表現亮眼

檢視新公布的繁星推薦錄取名單，桃園六和高中展現實力。應屆生錄取國立大學，包括清華、成功、陽明交通大學、政治、台灣師範、中...

錄取率58% 新北辭修高中114繁星入學再締新猷

114年大學繁星放榜，新北市辭修高中不但拿下46顆星星，且頂大錄取台大1位、清大1位、陽明交大1位、政大1位、師大1位、...

114學年度身障生升大專校院甄試 21日起登場

114學年度身心障礙學生升學大專校院甄試將於3月21日至24日舉行，今年共有3555名考生報名。本次甄試中，依各障礙類別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。