「不需很優秀，但要很適合」台大教授揭個申備審怎加分 小心2常見錯誤

準備大學個人申請的學子，4/1起至4/23得要開始上傳學習歷程檔案。這幾週，高三個人申請的考生正緊鑼密鼓地撰寫備審，把高中兩年半的學習歷程檔案、競賽成績、檢定證明等資料找出來。辛苦準備的同時，許多考生和家長也很困惑：教授真的會看備審資料嗎？備審怎麼寫最吸睛？《遠見》採訪台大資管系教授孔令傑，談談備審資料要寫什麼內容，才能成功說服教授，順利取得大學入場券！

你不需要很優秀，但要很適合念這個科系

對於備審資料預備，考生和家長都有許多擔憂，有些人認為無從準備，因為高中生的學習經驗都大同小異，也有人認為備審資料看似全憑教授喜好，較難訂出一套評分標準。

針對考生和家長們的焦慮，孔令傑先打一劑強心針，「比起很優秀，你更需要很適合這個科系！」

他進一步說明，個人申請第二階段：不只是科系老師在挑人，其實也是學生在選科系，因此，考生要充分了解所申請的校系，才能說明自己為何適合就讀該科系，提升錄取機率。

而面對考生和家長的最大疑惑：教授真的會認真看備審資料嗎？孔令傑直接回答，肯定會看，不過教授一次要看數十、甚至數百份備審資料，所以「能仔細閱讀的時間，可能也就2到3分鐘。」因此，如何讓教授短時間內就能看到重點，是備審資料的決勝關鍵。

備審如何加分？請參與想申請科系的實體和線上活動

至於要如何了解系上教授期待的學生特質和能力，孔令傑建議從實體和線上兩方面著手。實體可以參加台大杜鵑花節等校系博覽會，實際和科系學長姐交流互動，有助於認識科系所學內容，也感受科系學習氛圍。

線上部分，孔令傑推薦上網觀看各校系推出的開放式課程，因為通常開放式課程會篩選課程主題和授課教師，因此，可呈現出高中生和一般民眾都能理解的內容。考生可以依據課程內容，判斷自己是否適合進入該校系就讀。

孔令節特別強調，若考生曾參與該科系或相同學門的開放式課程，將使教授更明白考生的探索意願和過程，更確信考生適合進入該校系。

除了備審準備重點，孔令傑也提醒備審資料常見的兩大錯誤，希望考生能儘量避免被扣關鍵分數，與理想校系擦肩而過。

備審常見錯誤一》經驗跟科系毫無關聯，奧林匹亞獎牌也不一定加分？

首先，內容上，避免與科系需要的特質無關的競賽或經驗。

孔令傑舉例，申請資管系的學生若強調他獲曾獲得奧林匹亞化學金牌，會讓資管系教授看了滿頭問號。雖然學生拿到奧林匹亞獎牌實屬不易，但資管系強調的是數學、英文和資訊能力，化學金牌反而會讓教授認為你心中的第一志願是化學系或化工系，可能把資管系當備案，因此，不會優先考慮錄取該名學生。

另外，孔令傑也遇過學生備審資料通篇在強調想「開發出高級程式」，卻絲毫未提及「管理」部分，那資管系老師可能會判定你比較適合念資工系，因而將資管系名額分給其他對資訊和管理兩方面皆有興趣的考生。

備審常見錯誤二》五顏六色，錯字連篇

其次，備審格式版面的部分，孔令傑也強調，寫錯科系名稱、錯字、版面花俏、五顏六色都是大忌。

他提到，若是甄選理工、管理、醫藥衛生等科系，教授通常偏好簡潔乾淨的版面，不需要過度美化加工。孔令傑建議書面資料以「白底黑字」呈現，可適度畫重點，但「千萬不要通篇畫重點，反而變成沒重點！」

而標記重點可用粗體、畫底線、第二種顏色等方式，顏色可選用藍色，儘量避免紫色、粉紅色等鮮豔色彩，讓平日習慣閱讀期刊論文的教授們更容易抓到備審內容的重點。

大學不是學習的終點，反而是專業學習的起點，因此，對於仍不確定自己適合讀什麼科系的高中生，孔令傑勉勵道，現在已不是「一試定終生」的年代，大學會提供雙主修、輔系、學程等跨域學習的機會，所以關鍵還是在：持續探索。唯有知道自己心之所嚮，以及要達成的目標，才能在人生長路上持續學習，持續前行。

（本文出自2025.03.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）