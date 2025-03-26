大學申請入學5萬名額 1階篩選結果27日公告
114學年大學申請入學管道有66校、2168個學系（組）參與招生，提供5萬854個名額，第1階段篩選結果將於27日上午9時起公告，通過篩選考生仍須參加第2階段指定項目甄試。
大學甄選入學委員會新聞稿指出，114學年大學申請入學管道每個考生以申請6校系志願為限，大學可限制考生申請該校的學系志願數；申請入學管道分為兩階段，考生通過第1階段篩選後，還須參加各校系舉辦的第2階段指定項目甄試。
114學年大學申請入學管道第1階段將依照考生的學科能力測驗級分、高中英語聽力測驗成績、術科考試分數、APCS級分等進行檢定篩選、倍率篩選和同級分超額篩選，第1階段篩選結果將於3月27日上午9時公告於甄選會網站。
甄選委員會提到，第1階段篩選結果公告後，考生如有疑義，可於3月28日中午12前透過網路申請複查，複查結果於3月31日上午9時起開放查詢；通過篩選的考生須繳費並報名第2階段甄試，依各校系規定繳交審查資料，並於5月15日至6月1日期間參加甄試。
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