周邊3公里沒超商的屏北高中 繁星錄取逾9成展現適性發展

繁星推薦日前放榜，屏北高中今年表現亮眼，65名學生報名，62人錄取，錄取率達95％，其中20人錄取國立大學，包括4名醫學大學錄取生，屏北高中指出，顯示學校在適性發展與升學輔導穩健成果。

屏北高中位在屏東縣鹽埔鄉，校園周邊3公里沒有超商、店家；繁星錄取中國醫藥大學藥學系的林育丞說，他從小就看中醫，覺得中醫療法很神奇，對中醫、中藥很有興趣，選擇中國醫藥大學的藥學系的原因，因為能在其中獲中醫藥相關資源，未來不排除繼續往中醫師發展。

林育丞說，屏北的繁星相對於明星高中更有機會，老師認真教導，大多科目不需補習就能很好吸收，離家較近，省去很多時間，「沒有都市喧囂和干擾」，能專心念書，假如之後也有想透過屏北繁星學弟妹，從高一開始要認真學習，上課多提問，做長期讀書計畫並執行，有機會能脫穎而出。

屏北高中指出，學校採行綜合高中課程架構，落實「高一試探、高二分流、高三專精」學習模式，幫助學生透過多元選修與課程探索，找到最適合發展方向。依據108課綱精神，推動自主學習與專題實作，透過學習歷程記錄，提供學生適性選課與升學建議，協助學生在繁星推薦等多元入學管道爭取機會。

教務主任溫中承說，該校學生國中入學成績多數落在2B至3B，透過三年有計畫學習安排與師長指導，許多學生得以透過繁星推薦錄取理想校系，證明適性發展的可行性。

屏北高中校長林照庭表示，此次成果的取得，來自學校行政團隊與導師群共同努力。高三階段，導師與輔導室團隊合作，透過學測成績落點分析與個別升學諮詢，協助學生精準選填。輔導室主任張淑麗帶領團隊，逐一評估學生學力與志向，擬定選填策略，協助學生根據自身條件，選擇最合適的志願。

屏北高中指出，學校秉持「適性發展、穩健前行」的教育理念，提供學生完善學習支持與升學輔導。今年繁星推薦錄取率95%，顯示學校在課程設計與生涯規畫努力逐步發揮效益。學校持續深化教學與輔導整合，協助每個孩子找到適合發展方向。